Capitão é o preferido entre católicos e evangélicos; Sarto, André e Evandro sobem

Capitão Wagner (União Brasil) continua a liderar as intenções de voto entre os eleitores católicos e evangélicos nas Eleições 2024 em Fortaleza. De acordo com a mais recente pesquisa Datafolha, realizada nos dias 20 e 21 de agosto, o candidato segue como o favorito entre católicos e evangélicos da Capital, enquanto José Sarto (PDT), André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) registram crescimento.

Com 29% das intenções de voto no geral, Wagner se mantém na dianteira na corrida eleitoral, refletindo uma base de apoio sólida tanto entre os católicos quanto entre os evangélicos. A preferência dos eleitores religiosos pelo Capitão destaca a força de seu nome que está em sua terceira disputa consecutiva pela Prefeitura de Fortaleza.

Leia mais Pesquisa Datafolha Fortaleza: Wagner e Sarto lideram; Fernandes tem 16% e Evandro, 10% Sobre o assunto Pesquisa Datafolha Fortaleza: Wagner e Sarto lideram; Fernandes tem 16% e Evandro, 10%

Pesquisa Datafolha para Prefeitura de Fortaleza - Eleições 2024

​

A liderança de Wagner, especialmente entre os evangélicos, onde obteve 31% na pesquisa anterior, indica uma confiança contínua em sua candidatura, apesar de pequenas variações. Na primeira pesquisa Datafolha, candidato do União Brasil apareceu com 31% das intensões de voto dos católicos. Dois meses depois o número variou para 29%.

Já entre o público evangélico, a queda foi mais acentuada. Antes com 37% da preferência evangélica, ele caiu para 31% em agosto. Apesar disso, Wagner continua no topo de maneira consolidada.

Wagner apresenta queda, mas ainda mantém preferência de católicos e evangélicos

​

Enquanto, a pesquisa Datafolha mostra ainda um crescimento significativo dentro da margem de erro para José Sarto (PDT). O atual prefeito e candidato à reeleição saiu dos 19% das intenções de voto em junho para 23% agora em agosto.

Ao analisar os dados entre o público mais religioso, duas constatações: seu nome consolidado entre os católicos e em crescimento diante dos evangélicos. Entre esse último, Sarto saltou de 12% em junho para 16% em agosto.

Sarto se estabelece entre católicos e cresce entre evangélicos

​

Terceiro colocado em ambas as pesquisas, André Fernandes (PT) agora soma 16% das intenções de voto no geral – há dois meses ele detinha 14% da preferência do fortalezense. Esse aumento reflete um fortalecimento entre os eleitores mais religiosos, segmento no qual o deputado federal tem mostrado apelo crescente – principalmente ao colocar ainda mais sua imagem a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Para o candidato bolsonarista nas Eleições de 2024 na Capital, os 11% das intenções de votos do eleitorado católico saltou para 14%; enquanto que diante do eleitorado evangélico ele saiu de 23% para 25%.

André Fernandes apresenta crescimento entre católicos e evangélicos

​

Quem também apresenta crescimento, é Evandro Leitão (PT) ao atingir 10% das intenções de voto. Com fortes padrinhos políticos como o atual presidente Lula, o ministro da Educação Camilo Santana e o governador do Ceará Elmano de Freitas, o deputado estadual tem conseguido ampliar sua imagem.

Tanto entre os eleitores católicos como evangélicos, Evandro oscilou positivamente, o que sugere um maior conhecimento do eleitorado sobre sua candidatura. Na primeira pesquisa Datafolha, ele tinha 5% dos votos entre evangélicos e agora tem 7%. Entre o público católico, as intenções sairam de 9% em junho para 11% em agosto.

Evandro cresce entre católicos e evangélicos

​

Dos candidatos mais competitivos, Eduardo Girão (Novo) foi o único que apresentou oscilação negativa de uma pesquisa para outra. Antes com 7% das intenções gerais de votos, agora ele soma 5%. A queda pode estar diretamente ligada à uma perda de apoio dos eleitores católicos.

Em junho, Girão detinha 9% das intenções de votos entre os católicos, apoio que caiu para 4% na atual pesquisa. Entre os evangélicos, porém, houve um salto: saiu de 5% para 8%.

Girão cai entre católicos mas cresce entre evangélicos

​





Para saber mais detalhes sobre as pesquisas nas eleições 2024 no Ceará, clique aqui.



Leia mais Pesquisa mostra voto das mulheres pendendo a balança em favor de Wagner

Em 2º turno, Wagner supera Sarto, Fernandes, Evandro e Girão; menor vantagem é contra Sarto Sobre o assunto Pesquisa mostra voto das mulheres pendendo a balança em favor de Wagner

Em 2º turno, Wagner supera Sarto, Fernandes, Evandro e Girão; menor vantagem é contra Sarto

Metodologia

A pesquisa foi realizada nos dias 20 e 21 de agosto de 2024 e foram feitas 644 entrevistas em toda a cidade de Fortaleza.

A margem de erro máxima para o total da amostra é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no TSE com número CE-08395/2024.

Pesquisa quantitativa, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional. As entrevistas foram realizadas mediante aplicação de questionário estruturado. A checagem cobriu, no mínimo, 20% do material de cada entrevistador.

É a primeira pesquisa Datafolha após o início oficial da campanha eleitoral e antes do debate entre os candidatos que O POVO promove na terça-feira, 27 de agosto, às 19 horas, que será transmitidos pelas mídias do O POVO (Instagram, Youtube, Facebook, Tiktok, X - antigo Twitter), Youtube da Rádio O POVO CBN e Canal FDR.