Capitão Wagner recebe R$ 7 mi do União e doação de filho de Adauto Bezerra

Foto: Isabelle Maciel/O POVO CAPITÃO Wagner em panfletagem no Lago do Jacarey

O União Brasil foi mais um partido a injetar milhões na campanha de Fortaleza, Capitão Wagner recebeu R$ 7 milhões do seu partido para financiar a campanha. Além disso, o candidato foi agraciado com uma doação de R$ 150 mil de José Adauto Bezerra Júnior, filho do ex-governador Adauto Bezerra. Com os recursos injetados, Wagner passa a ter a segunda campanha com mais investimento até o momento, com R$ 7,2 milhões disponíveis

O repasse do União Brasil fica atrás apenas do que o PDT enviou para a campanha de Sarto, um montante de R$ 7,5 milhões. Fato curioso é a doação de Adauto Junior a candidatura de Wagner. Silvana Bezerra, viúva do de Adauto Bezerra, é candidata a vice na chapa de Eduardo Girão, mas a campanha, até a manhã desta segunda-feira, 26, não recebeu doação do filho do ex-governador.

O repasse do União Brasil via Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e a doação de Adauto Junior se juntam aos R$ 87 mil que o candidato já tinha recebido de doações, entre elas da sua esposa, Dayany Bittencourt (União Brasil) e dos deputados estaduais Felipe Mota e Sargento Reginauro, ambos do União Brasil. Além disso, Wagner injetou 20 mil na própria campanha.

Disputa milionária em Fortaleza

Como mostra a Coluna Vertical desta segunda-feira, 26, já passa de R$ 19 milhões o valor do "Fundão" enviado para campanhas eleitorais de Fortaleza. Faltando ainda o repasse que André Fernandes (PL) deve certamente receber do comando nacional do Partido Liberal, que vê a disputa em Fortaleza como estratégica para as próximas eleições.

A capital cearense, que é dona do quinto maior colégio eleitoral do país, naturalmente desperta interesse dos partidos visando as eleições de 2026. Além disso, Fortaleza é a maior cidade comandada pelo PDT e a maior onde o PT terá candidatura própria. O União Brasil, por sua vez, vê Wagner com grandes chances de vitória na cidade após ser o mais votado na Capital na disputa ao Governo do Estado em 2022.

Verba disponível para as campanhas em Fortaleza:



​

Yuri Gomes - Especial para O POVO