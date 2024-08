Debate O POVO ocorre em momento decisivo da campanha

Foto: OP ELEIÇÕES 2024 - O POVO

O Grupo de Comunicação O POVO realiza hoje, a partir das 19h, novo debate entre candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Este será o primeiro confronto direto entre candidaturas desde o início oficial da campanha eleitoral da Capital, ocorrendo também poucos dias após O POVO divulgar a segunda rodada da pesquisa Datafolha para a disputa. O encontro acaba ocorrendo em momento decisivo da disputa, com pelo menos quatro candidaturas - Capitão Wagner (União), José Sarto (PDT), André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) - demonstrando alta competitividade no levantamento. Com quase duas semanas de campanha nas ruas, debate deve antecipar quais serão as estratégias que irão guiar as candidaturas durante a reta final da eleição.

"Polarização"

Entre políticos, aposta maior fica pela possibilidade de polarização entre o prefeito José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT), com ambos reforçando diferenças de projetos nos planos municipal e estadual.

Direita I

Com liderança numérica nas pesquisas, Capitão Wagner (União) deve ter postura mais "contida", embora aliados esperem resposta a recentes provocações feitas pela campanha do PL contra sua candidatura.

Direita II

A grande incógnita fica por conta de André Fernandes (PL), que até agora vem mantendo campanha mais "séria", evitando provocações. Deputado tem focado ações em propostas como o fim da zona azul e redução de multas.

Confederação

A Alece realizou ontem, a pedido de De Assis Diniz (PT), audiência em comemoração dos 200 anos da Confederação do Equador. Evento contou com participação de diversos políticos e estudiosos sobre o tema.

História

No último fim de semana, a Alece TV exibiu documentário inédito contando a história da Confederação do Equador, com participação do historiador Licínio Nunes de Miranda. Video em https://youtu.be/WT2hNxBrgyU.

Teatro

O Teatro do RioMar Fortaleza recebe entre 29 de agosto e 1º de setembro a 22ª edição da Mostra de Teatro Transcendental, com programação infantil e para adultos. Programação no link www.teatrotranscendental.com.

Bella quer Carmelo na urna

Esposa do deputado estadual Carmelo Neto (PL), a candidata a vereadora Isabella Casale entrou com manifestação defendendo o direito de manter a alcunha Bella Carmelo (PL) como "nome de urna" para a eleição deste ano em Fortaleza.

Parecer

A alcunha virou alvo do Ministério Público Eleitoral, que questionou a inclusão do nome do marido da candidata. O órgão chega a defender o indeferimento do registro de candidatura caso o PL não altere o nome.

Rebate

"No Brasil, é comum que muitas mulheres adotem o nome do marido para uso em situações sociais e comunitárias", rebate. Defesa destaca que MP não questionou uma série de outros candidatos que não usam "nome civil" na urna.

Horizontais

A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) realiza nova edição do Projeto Aproximar hoje, às 9h, na rede da associação. /// Ação busca desenvolver relações sociais e econômicas entre atividades no Porto do Pecém e comunidades existentes no entorno.