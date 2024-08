André Figueiredo cobra Lula sobre ida a Fortaleza durante reunião de líderes

Foto: Matheus Souza FORTALEZA, CE, BRASIL, 07-08-2024 - Debate na rádio O povo com o deputado do PT Assis Diniz e o presidente interino do PDT e deputado federal André Figueiredo (foto: Matheus Souza/Especial para O povo)

Durante reunião com líderes de partidos da base do governo Lula nessa segunda-feira, 26, o deputado André Figueiredo (PDT) cobrou o presidente sobre a participação efetiva dele na campanha de Evandro Leitão (PT). Apesar da discordância, Figueiredo destaca que a conversa com o presidente Lula foi “muito boa”.

À coluna André afirmou que a reunião foi descontraída e o presidente demonstrou total interesse no fortalecimento da relação com o Congresso. A desarmonia aconteceu quando o presidente Lula (PT) citou que não gostaria que a eleição municipal atrapalhasse esse relacionamento do Governo com o Congresso.

O deputado federal cearense, que é líder do PDT e da maioria na Câmara dos Deputados e estava sentado bem próximo ao presidente, destacou o desconforto causado no partido com a ida de Lula a Fortaleza para a oficialização da campanha de Evandro. A chateação dos pedetistas é pelo fato da capital cearense ser a principal cidade que o PDT administra no Brasil.

Figueiredo, no entanto, destaca a importância do momento de aproximação do Executivo com o Legislativo. “Pudemos conversar francamente sobre vários assuntos, um deles foi esse (das eleições). No final, o saldo foi extremamente positivo”, concluiu André, que é presidente nacional do PDT.

Estiveram presentes na reunião de líderes os representantes de PT, PSB, PDT, PSOL, Republicanos, PP, PSD, Podemos, Solidariedade, Avante, MDB, União Brasil, PCdoB, Rede e PV. Em suas redes sociais, o presidente Lula agradeceu o trabalho feito pelos partidos e destacou que o diálogo entre os Três Poderes voltou a ser regra na democracia brasileira.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO