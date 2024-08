Técio já recebeu do Psol mais que o triplo que Roseno recebeu em 2020

Foto: Divulgação/Psol TÉCIO Nunes, candidato do Psol a prefeito de Fortaleza

A campanha de Técio Nunes (Psol) recebeu na semana passada R$ 700 mil do partido via Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o valor representa mais que o triplo do que recebeu a campanha de deputado estadual Renato Roseno (Psol) em 2020, quando disputou a Prefeitura de Fortaleza.

No pleito eleitoral de 2020 Roseno recebeu R$ 168.432,45 do diretório nacional do Psol, quantia bem inferior ao que o partido destinou a Técio Nunes. Naquela eleição Roseno terminou na sexta colocação, obtendo 34.346 votos, o que correspondeu a 2,68% do total.

É fato que para a eleição de 2024 o Psol detém bem mais recursos que em 2020, neste ano o partido recebeu de FEFC o valor de R$126,8 milhões, o triplo do R$40,6 milhões que o partido tinha na última eleição municipal. A quantia pode ser potencializada ainda com os recursos da Rede, que forma federação com o Psol e tem R$ 35,9 milhões de FEFC

O valor recebido por Técio foi o quinto maior destinado pelo Psol a candidatos a prefeitura de capital, aparecem a frente Guilherme Boulos, em São Paulo, que recebeu R$ 14 milhões; Tarcísio Motta, no Rio de Janeiro, com R$ 2,5 milhões recebidos; Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém que tenta reeleição, com R$ 1,7 milhões injetados pelo partido na campanha; e Paulo, em Macapá, que recebeu R$ 1 milhão.

O candidato, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, ainda não utilizou os recursos na campanha. Na última pesquisa Datafolha encomendada pelo O POVO, Técio aparece com 1% das intenções de voto, empatado numericamente com Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU) e tecnicamente com Eduardo Girão (Novo) e George Lima (Solidariedade).

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO