As tendências que a segunda pesquisa Datafolha mostra

Foto: Reprodução/Band Ceará José Sarto exibiu seus óculos "juliet" durante debate entre candidatos à Prefeitura de Fortaleza

É aquele velho clichê: pesquisa é o "retrato do momento". Pesquisa não é previsão de eleição, muito menos substituição do voto. Levantamentos como o divulgado ontem pelo Datafolha, no entanto, são valiosos quando revelam tendências e movimentos dentro do jogo. Tanto que até os mais críticos deles, como Jair Bolsonaro (PL), estão frequentemente fazendo pesquisas próprias de olho em novas estratégias. No retrato mais recente de Fortaleza, uma dos cenários apontados é o crescimento do prefeito José Sarto (PDT), candidato que mais oscilou positivamente em comparação com a coleta realizada no final de junho, passando de 19% para 24%. Nada fora do esperado, uma vez que prefeitos no exercício do cargo tendem a ter alguma melhora na imagem durante a campanha.

Guinada

O crescimento acontece também no momento em que Sarto investe em uma guinada radical na própria imagem nas redes, adotando estilo "zoeiro" com uso de gírias, cortes rápidos e referências a memes do TikTok.

Emergentes

Outra tendência apontada, no entanto, é a de crescimento dos candidatos da "polarização", André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), que oscilam ambos 2 pontos para cima. Mudança é lenta, mas campanha mal começou.

Leia também>> Em 2º turno, Wagner supera Sarto, Fernandes, Evandro e Girão; menor vantagem é contra Sarto

Sangue frio

É sempre precipitada qualquer análise incisiva antes do Horário Eleitoral. Neste ano, Evandro terá mais de 50% do tempo, com mais de 5 minutos diários. A preço de hoje, Capitão Wagner (União) segue liderando numericamente.

From Beberibe

Estreou ontem no circuito nacional de cinemas o novo filme de Karim Aïnouz, Motel Destino. Aplaudido na mostra principal Cannes, o filme teve estreia nacional no Ceará no início de agosto no Cineteatro São Luiz.

Leia mais Motel Destino: Transando entre o noir e a chanchada Sobre o assunto Motel Destino: Transando entre o noir e a chanchada

Vá ao Cinema

Por falar em cearense, segue em cartaz no Cinema do Dragão o longa Estranho Caminho (Guto Parente). Um relato belíssimo sobre criação em cinema e relações paternas, e sem nenhum exagero um dos melhores filmes do ano.

"Convidativo"

Com tantos filmes cearenses em evidência, fica difícil não lamentar a atual situação da praça do Dragão, fechada com tapumes para obra do Estado até o 2º semestre de 2025. Acesso é confuso e clima à noite é de "cada um por si".

Foto: FERNANDA BARROS Corredor Cultural, na Reitoria da UFC e estacionamento do Mauc

Procult comemora 1 ano amanhã

A Pró-Reitoria de Cultura da UFC celebra amanhã seu primeiro aniversário, em evento de 9h às 12h nos jardins da Reitoria. Criada para fortalecer projetos culturais na universidade, a Procult marca a data com um piquenique aberto ao público.

Leia mais Corredor Cultural Benfica retorna atividades com passaporte de vacina Sobre o assunto Corredor Cultural Benfica retorna atividades com passaporte de vacina

Pingou...

Apareceu ontem 1º balanço de prestação de contas de Evandro Leitão (PT) junto ao TSE. Foram cinco doações, somando R$ 100 mil. Entre elas está repasse do irmão de Evandro, Wellington Leitão, que doou R$ 25 mil

...e foi

O dinheiro, no entanto, mal "parou" na conta da campanha petista. Na mesma atualização, já consta investimento no mesmo valor em impulsionamento de conteúdo publicado pelo candidato no Facebook.

Fortaleza Liquida



A campanha "Fortaleza Liquida" chega em 2024 à sua 15ª edição e já tem data para acontecer. /// Será de 30 de agosto a 7 de setembro, com consumidores concorrendo a um carro GWM Elétrico, modelo ORA 03 SKin, além de R$ 50 mil em vale-compras instantâneos com raspadinhas premiadas.