Torres minimiza decisão por "debandada" de deputados: "Já não são pedetistas"

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 23-07-2024: Flávio Torres, presidente estadual do PDT, é entrevistado pela Rádio O Povo CBN. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

O presidente do PDT Ceará, Flávio Torres, minimizou nesta terça-feira, 27, decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) favorável ao grupo de 14 deputados estaduais – entre efetivos e suplentes – que pretende pedir desfiliação do PDT.

Neste sentido, Torres ainda classificou a tese do grupo, que alega na Justiça ter sofrido “grave discriminação pessoal” no partido, como uma “mentira deslavada”. “Eles já não são pedetistas. Pediram para sair alegando perseguição, o que é uma mentira deslavada. A imprensa é testemunha, nunca houve uma queixa sequer”, afirma.

Em decisão emitida nesta segunda-feira, 26, a ministra Isabel Gallotti (TSE) negou seguimento de recurso apresentado pelo PDT Nacional que tentava derrubar sentença do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) “liberando” a desfiliação dos deputados. No entendimento do partido, deputados que deixarem a sigla deveriam "devolver" os mandatos ao PDT.



Decisão do TRE-CE, no entanto, reconheceu tese de perseguição pessoal do deputados e carta de anuência emitida pelo Diretório Estadual do PDT Ceará, à época comandado por Cid Gomes (hoje no PSB). O entendimento foi referendado na nova decissão do TSE.