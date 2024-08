Eunício é condenado a pagar multa de R$ 10 mil por propaganda antecipada

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 07-03-2024: Evento com pedra fundamental, que marca o início das obras da J.Macêdo, em Horizonte, com presença das autoridades: Vice-governadora, Jade Romero; Prefeito de Horizonte, Manoel Gomes de Farias Neto; Direto-presidente, Irineu José Pedrollo; e deputado, Eunício Oliveira. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

A Justiça Eleitoral acatou representação do Ministério Público Eleitoral (MPE) e condenou o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) e a candidata à Prefeitura de Orós, Luhanna Bezerra (PP), por propaganda eleitoral antecipada. Cada um terá que pagar multa de R$ 10 mil pela conduta considerada ilegal pela Justiça.

A coluna havia mostrado em julho que o Ministério Público pediu a condenação dos dois por causa de um vídeo publicado em conjunto pelos perfis no Instagram de Eunício e Luhanna na pré-campanha. A Justiça entendeu que Eunício utilizou “palavras mágicas” para pedir “expressamente” voto para a então pré-candidata.

“Nós queremos aqui, encarecidamente, pedir ao povo da nossa querida Orós, não percam essa oportunidade porque é extremamente importante termos governo federal, governo estadual e governo municipal”, disse o parlamentar no vídeo.

Outras publicações de Luhanna também foram alvo da Justiça. Em um vídeo publicado no seu perfil no Instagram, a candidata do Progressistas aparece abraçando e conversando com cidadãos de Orós, a peça é acompanhada de um jingle político. “É nós, Orós! É nós, Orós, e Luhanna de Orós! É Luhanna de Orós! É nós, Orós. É nós e o povo de Orós!”, diz a letra da canção.

A Justiça Eleitoral detectou ainda, na legenda da publicação, outro pedido de votos com uso de “palavras mágicas” vedadas durante a pré-campanha. “É o povo de Orós com a Luhanna de Orós! Vem com a gente povo de Orós”, diz a legenda. Os vídeos foram removidos das redes sociais por decisão da Justiça Eleitoral, também a pedido do MPE.

Em julho, à coluna, o deputado se defendeu e destacou que no vídeo apenas falava bem da candidata e que isso estaria dentro dos limites da pré-campanha. Eunício chegou a sugerir o fim do período de pré-campanha.