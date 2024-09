Candidato de Célio "larga na frente" com dinheiro do Fundão do PSD

Foto: Reprodução: Instagram Candidato do PSD apoiado por Célio recebeu R$ 630 mil de "Fundão"

Erich Douglas, candidato a vereador do PSD em Fortaleza, foi o único do partido na cidade, até o momento, a receber repasse de Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). O montante de R$ 630 mil, que veio da Direção Nacional da sigla, faz Erich "largar na frente" entre candidatos do PSD. Valor é próximo do teto de gastos que um vereador da cidade pode usar durante a campanha, que é de R$ 680 mil.

O candidato é apoiado pelo deputado federal Célio Studart (PSD), que declinou da candidatura à Prefeitura para apoiar Evandro Leitão (PT). Em suas redes sociais, Célio destaca em vídeo que Erich é o voto da “conquista e consciência de Fortaleza”.

No mesmo vídeo Célio comemora não precisar de lideranças comunitárias para “vender voto dos aliciados”. “Vão embora compradores de voto”, destaca o deputado na peça. Erich Douglas foi quem assumiu a Secretaria de Proteção Animal do Ceará quando Célio deixou a pasta no fim de 2023.

O valor repassado para Erich chama atenção pelo fato da verba ter feito com que o candidato tivesse mais dinheiro para gastar do que o permitido. No dia 30 de agosto, quando o montante foi registrado no site do Tribunal Superior Federal (TSE), Erich já havia recebido R$ 82 mil em doações.

Com o valor aplicado pela Direção Nacional do PSD, Erich passou a ter R$ 712 mil reais disponíveis para fazer sua campanha, valor que excede em R$ 32 mil o limite. O partido tem a segunda maior bancada da Câmara Municipal de Fortaleza, com sete vereadores, mas, até o momento, nenhum desses vereadores recebeu repasses partidários.

Os candidatos do PSD à reeleição: Bruno Mesquita, Cônsul do Povo, Danilo Lopes, Estrela Barros, Eudes Bringel, Ronivaldo Maia e Tia Francisca contam, até então, com verbas próprias, doações ou nenhum recurso para financiar suas campanhas.

Procurado pela coluna, o deputado federal e presidente do PSD Fortaleza, Luiz Gastão, explicou Erich ser o único a ter recebido algum repasse e prometeu que todos os candidatos a vereador pelo PSD receberão recursos.

“Todos os candidatos a vereadores pelo PSD receberão recursos do fundo eleitoral, acredito que até quarta-feira (4) estarão realizados todos (os repasses). Quanto ao valor recebido pelo Erich Douglas, foi da cota do deputado Célio Studart”, explica Gastão.

