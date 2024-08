Esposa de Carmelo já recebeu R$ 612 mil de verba do "Fundão" do PL

Foto: Reprodução/Instagram/Carmelo Neto Bella Carmelo (PL), candidata a vereadora de Fortaleza, e Carmelo Neto (PL), deputado estadual e presidente do PL Ceará

Bella Carmelo (PL), esposa do deputado estadual e presidente do PL Ceará, Carmelo Neto, recebeu R$ 612 mil de Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o “Fundão”, do PL Nacional. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até o início da manhã desta sexta-feira, 30, a candidata a vereadora de Fortaleza era a única do partido na cidade a receber algum repasse do PL.

Vereadores de mandato, como Inspetor Alberto (PL), Julierme Sena (PL) e Priscila Costa (PL), ainda não receberam nenhum repasse da sigla, seja advindo dos diretórios municipal, estadual ou nacional. O próprio candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), também não recebeu nenhum repasse do partido até o momento.

A informação tem base nos dados apresentados pelos próprios candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O montante recebido por Bella na segunda-feira, 26, fica próximo do teto de gastos que um candidato a vereador de Fortaleza pode utilizar durante a campanha. Quem almeja uma cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza pode gastar até R$ 680 mil.

Além do repasse do PL Nacional, a candidata recebeu R$ 25 mil do próprio Carmelo e R$ 10 mil de Paulo Jereissati Ary. A candidata tem, no total, R$ 647 mil para usar durante a campanha.

A campanha de Bella Carmelo é, até então, “mais rica” que a de quatro candidatos à Prefeitura de Fortaleza. São elas: Chico Malta (PCB), que não recebeu recurso algum, George Lima (Solidariedade), com R$ 27 mil, Zé Batista (PSTU), com R$ 60 mil e próprio André Fernandes (PL), que tem até o momento R$ 50 mil para utilizar em sua campanha.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO