Idilvan Alencar é 1° lugar no Prêmio Congresso em Foco 2024

Foto: Divulgação A premiação foi na noite de quita-feira, 29, em Brasília

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT) foi um dos parlamentares premiados no Prêmio Congresso em Foco 2024 nessa quinta-feira, 29. Na opinião do júri especializado, Idilvan foi 1° lugar na categoria “Cidades Inteligentes” pela defesa das propostas de educação e em outras áreas que beneficiam as cidades.

A cerimônia de premiação aconteceu em Brasília e homenageou os melhores parlamentares do ano na opinião do júri especializado e do público em geral.

É a segunda vez que Idilvan se destaca no Prêmio Congresso em Foco. Em 2021 o parlamentar ficou entre os cinco que mais se destacaram na defesa da Educação na opinião do júri especializado.

“Ser reconhecido pelo meu trabalho é uma grande honra e responsabilidade. Este prêmio reflete o esforço que empenho para honrar a confiança de todos que me colocaram nessa função. Continuarei trabalhando por políticas públicas que melhorem a vida das pessoas”, destacou Idilvan.

Prêmio Congresso em Foco

O Prêmio Congresso em Foco é realizado anualmente e tem como objetivo valorizar os parlamentares que se destacam por sua atuação no Congresso Nacional.

Além da votação popular na internet, a avaliação dos candidatos é feita por 25 jornalistas convidados e um júri especializado, composto por cinco membros da sociedade e um representante do site Congresso em Foco.