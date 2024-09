PL envia R$ 10,5 mi e Fernandes passa a ter segunda campanha mais "rica"

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-27.08.2024: Andre Fernandes. Debates O POVO, apresentado por Italo Coriolano, na OAB, no bairro Guararapes. (Aurélio Alves/ O POVO)

A “espera” de André Fernandes (PL) pelo dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o “Fundão”, enfim acabou. O Partido Liberal enviou R$ 10,5 milhões para o candidato via direção nacional nos últimos três dias e agora o candidato tem a segunda campanha “mais rica” da disputa à Prefeitura de Fortaleza.

Os dados constam no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e sinalizam que os aportes do PL foram feitos entre os dias 2 e 4 deste mês, em quatro parcelas. Sendo a primeira de R$ 6 milhões, outras duas de R$ 165 mil e R$ 335 mil e uma última de R$ 4 milhões. Mais recursos ainda podem ser enviados via nacional, estadual ou municipal.

Os R$ 10,5 milhões que chegaram aos cofres da campanha de André Fernandes fizeram com que o candidato saltasse para o segundo lugar no “ranking” das campanhas mais “ricas” da disputa eleitoral em Fortaleza. Fernandes fica atrás apenas do prefeito José Sarto (PDT), que já soma mais de R$ 12,8 milhões para investir na candidatura.

A demora na distribuição de recursos chegou a gerar atritos no PL, com candidatos reclamando da falta de aporte financeiro. Ao mesmo tempo que Bella Carmelo (PL), esposa do presidente do PL Ceará e deputado estadual Carmelo Neto, havia recebido mais de R$ 600 mil.

Interlocutores ouvidos pela coluna, no entanto, disseram que a demora se deu porque o PL nacional estava enviando as verbas para diversos candidatos e diretórios no Brasil e que o Ceará havia ficado “mais para trás” na lista da ordem dos repasses. Justificam a verba “antecipada” para Bella com o fato da boa interlocução de Carmelo com o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto.

As fontes garantiram ainda que os repasses para Bella Carmelo não eram excludentes dos repasses para outros candidatos da legenda na capital, ou seja, todos vão receber seus recursos sem prejuízo algum. No entanto, até a manhã desta quinta-feira, 5, não constava no site do TSE repasse para outros candidatos a vereador do partido.

Yuri Gomes - Especial para O POVO