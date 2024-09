Após doação para Sarto, Beto Studart doa também para Evandro, Girão e Wagner

Foto: FABIO LIMA Apoiador declarado de Bolsonaro, Beto Studart acredita que é preciso cooperar com o novo governo de Lula

Após doar R$ 125 mil para a campanha de José Sarto (PDT), o empresário Beto Studart fez aportes financeiros em mais três campanhas de candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Evandro Leitão (PT) embolsou R$ 140 mil, Capitão Wagner (União Brasil) recebeu R$ 75 mil e Eduardo Girão (Novo), R$ 40 mil.

Além disso, o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) se encontrou com George Lima (Solidariedade) e fez elogios à campanha do candidato. A prática de fazer doações em campanha eleitoral é comum por parte do empresário.

Em 2022 o empresário doou R$ 490 mil para a campanha do ex-governador Camilo Santana (PT) ao Senado Federal. Em 2020 Beto fez aportes nas campanhas de Sarto e Wagner, assim como em 2024. Os valores foram um pouco maiores, o atual prefeito recebeu R$ 200 mil e o ex-deputado R$ 150 mil.

O empresário tem um alinhamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro a nível nacional e chegou a ser cogitado como candidato ao Senado Federal em 2022, mas não abraçou a ideia. Em 2006 ele foi candidato a vice-governador na chapa de Lúcio Alcântara, que perdeu a eleição para Cid Gomes.





Por Yuri Gomes - Especial para O POVO