Girão sobre álcool em eventos da Prefeitura: "A gente tem outras formas de festejar"

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura Eduardo Girão do Novo na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O candidato do partido Novo à Prefeitura de Fortaleza e senador da República, Eduardo Girão, defendeu durante sabatina à rádio O POVO CBN nesta quarta-feira, 11, que existem outras formas de “festejar” em eventos da Prefeitura sem precisar necessariamente de bebidas alcoólicas.

Apesar disso, ele não se comprometeu a proibir álcool nas festas, e deixou a decisão a cargo do diálogo entre Prefeitura e as parcerias privadas firmadas nos eventos, mas destacou a preocupação com “tudo o que leva ao vício”.

“Com relação a eventos da Prefeitura de Fortaleza, é claro que se for público e privado a gente tem que ter o entendimento com quem vai fazer o evento para entender em que nível a gente pode chegar. Agora, eu acredito que tudo o que leva ao vício é preocupante. E a gente tem outras formas de festejar, de alegria, sem precisar necessariamente do álcool”, ressalta o candidato.

O senador é um dos grandes defensores da proibição de bebidas alcoólicas em estádios de futebol do país e chegou a apresentar projeto de lei no Senado Federal para impedir a comercialização e venda dos produtos.

“Eu acredito que nós temos algumas portas de entrada para o vício. E nós temos que ter muita responsabilidade porque é sensível com segurança também. Em estádio eu procurei fazer uma análise junto com o Ministério Público, debatendo com especialistas e a gente chegou, naquele momento, em uma conclusão com base técnica de que poderia acontecer algum problema grave. E isso é algo que persiste”, destaca Girão.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO