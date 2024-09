Lula chama Evandro a Brasília após pesquisa

Foto: FÁBIO LIMA Lula na convenção de lançamento de Evandro Leitão

C andidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão cancelou participação em agenda marcada para a manhã de hoje e irá viajar a Brasília. A mudança de planos atende a "convocação" feita pelo presidente Lula (PT), que irá se reunir com o petista ainda pela manhã. Nos bastidores, a informação é de que o chamamento ocorreu logo após divulgação dos números da pesquisa Quaest na noite de ontem, que mostraram crescimento de 7 pontos percentuais de Evandro na disputa, colocando o petista em situação de empate técnico com Capitão Wagner (União), André Fernandes (PL) e José Sarto (PDT) dentro da margem de erro de três pontos percentuais. A preço de hoje, Fortaleza já figura entre os municípios onde o PT está melhor posicionado nas pesquisas.

Agenda

Com a "mudança de planos", caminhada da campanha marcada para as 7h30min no bairro Floresta será tocada pela candidata a vice Gabriella Aguiar (PSD). Com os bons números, ideia da campanha é intensificar ações.

Novo cenário

Segundo a Quaest, Capitão Wagner (União) caiu sete pontos e foi a 24%, ainda liderando numericamente. Evandro e André Fernandes (PL) sobem 7 e vão a 21%. Sarto cai 4 e vai a 18%. Dados completos no O POVO de hoje.

"Outdoor"

Ainda no "placar" judiciário do dia: André Fernandes (PL) foi condenado a pagar R$ 10 mil por afixar cartaz com a frase "se você vota André, buzine" na passarela do antigo Makro da Alberto Craveiro. Ação da campanha do PT.

Confusão

Já Capitão Wagner (União) "venceu" em ação que determinou a remoção de vídeo sobre a entrega da nova Ponte dos Ingleses pela Prefeitura. Imagens não citavam coligação de José Sarto (PDT), "misturando" prefeito e candidato.

SOS Parque

Leitores se queixam de muita sujeira no Parque Adahil Barreto, especialmente às segundas-feiras. Mais por falta de educação de frequentadores do que por qualquer coisa, porque equipes de limpeza não estão em falta.

Investigação

A CPI da Enel da Câmara aprovou ontem uma série de requerimentos de pedidos de informação. Entre outros pontos, a comissão cobra relatórios detalhados de manutenção da rede elétrica e planos de expansão e melhorias.

Foto: Samuel Setubal Candidato do Novo à Prefeitura de Fortaleza, Eduardo Girão, em sabatina na Radio O POVO CBN

Girão na Sabatina O POVO CBN

O candidato Eduardo Girão (Novo) foi o sabatinado de ontem na Rádio O POVO CBN. Reforçou tese de que falta "gestão" em Fortaleza, prometeu reduzir multas de trânsito em 50% e transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal.

Parques

Girão fez também proposta menos usual, a criação seis miniparques aquáticos nos moldes do "Beach Park". Também provocou Capitão Wagner, chamando de "marketing" passagem dele pela pasta da Saúde de Maracanaú.

Álcool

Por fim, demonstrou "preocupação" com consumo de álcool em festas públicas, embora negue qualquer ação para proibir a situação. "Tudo que leva ao vício é preocupante. A gente tem outras formas de festejar", diz.

Horizontais

Sabatinado de hoje é o candidato Zé Batista (PSTU), às 9h30min. /// Pela tarde, o Jogo Político entrevistou ontem o candidato a prefeito de Eusébio da oposição, Dr. Mauro (União). /// Na entrevista, ele revelou ter tentado entrar na disputa pelo PT, o que não prosperou, e fez várias críticas à atual gestão Acilon Gonçalves (PL).