Sarto muda foco para André; deputado diz que irá processar prefeito por fake news

Foto: Samuel Setubal/ O Povo André x Sarto: veja simulação Datafolha para o 2º turno em Fortaleza (CE)

J osé Sarto (PDT) sinalizou ter "mudado a rota" para a reta final da campanha em Fortaleza. Até então centrando críticas em Evandro Leitão (PT), o pedetista passou ontem a mirar no candidato do PL, André Fernandes. Em várias publicações, Sarto tenta relembrar "antigo" Fernandes, de estilo mais polêmico e combativo que o exibido hoje na disputa. Pelo visto, ideia é "resgatar" falas antigas que contestem perfil de "moderado" do deputado. Em uma das imagens já postadas, Fernandes parece ironizar questão de violência de gênero: "Quando a mulher fala: sem útero, sem opinião, dizendo que o homem não pode opinar sobre o aborto. Então, por que a mulher pode opinar sobre o estupro, sem pênis, sem opinião também?", diz, em vídeo que termina logo após a pergunta.

Alto lá

Logo após a publicação do prefeito, Fernandes foi às redes e afirmou que Sarto tenta criar "fake news". Ele relembra que o vídeo original, editado pelo pedetista, inclui o deputado respondendo "não" para a própria pergunta.

Processo

"Eu não preciso nem especificar que isso é crime eleitoral e que também é crime lá no Código Penal. Estou acionando a Justiça", diz Fernandes. Aliados de Sarto, no entanto, avaliam que fala é "problemática de qualquer jeito".

Novo embate

A expectativa é que falas antigas do deputado consideradas "extremistas" ou do "bolsonarismo raiz", como críticas da direita a medidas sanitárias da Covid-19, serão resgatadas. Pelo visto, muita coisa deve ir parar na Justiça.

Lançamento

Ex-presidente da OAB-CE, ex-secretário de Justiça e atual conselheiro federal da Ordem, o advogado Hélio Leitão lança na próxima terça-feira, 17, às 19h novo livro "Escrevinhando sobre quase tudo". Evento no auditório da OAB-CE.

Homenagens

Elmano de Freitas (PT) sancionou nesta semana lei aprovada na Assembleia que amplia de 14 para 23 o limite anual de títulos de cidadania cearense que podem ser concedidos por deputados cearenses.

Haja cearense

A lei entra em vigor em meio a uma "onda" de concessão de homenagens, principalmente para lideranças políticas, candidatos na eleição de 2024 e ministros do governo Lula. Cinco ministros ou ex-ministros já foram agraciados.

Foto: Reprodução/Instagram: Evandro Leitão O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com Evandro Leitão (PT)

Lula e Evandro em Brasília

Conforme a coluna antecipou ontem, Evandro Leitão (PT) cancelou ato na manhã desta quinta-feira após ser "convocado" para reunião em Brasília com Lula (PT). Na conversa, o presidente destacou Fortaleza como prioridade do PT em 2024.

Rádio e TV

De "bom humor" após pesquisa Quaest apontar Evandro tecnicamente empatado na liderança da disputa na capital cearense, Lula tirou fotos e gravou novos depoimentos para o petista, que irão ao ar nos próximos dias.

Fortaleza

O presidente também aproveitou o encontro para reafirmar compromisso de voltar a Fortaleza ainda no 1º turno da campanha eleitoral. Disputa no Ceará é vista como importante até para o arco de alianças do governo.

Horizontais

Maior medalhista paralímpica brasileira, a atleta Ádria Santos participa em 16 de setembro, às 16h da abertura da 2ª edição dos Jogos Paradesportivos do Sesc (ParaSesc), no Sesc Caucaia. /// Os jogos ocorrem de 16 a 21 de setembro, em parceria entre o Sesc Ceará e a Associação D'Eficiência Superando Limites (Adesul).