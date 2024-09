Beto Studart faz doação para Fernandes; empresário já financiou cinco candidatos

Foto: Samuel Setúbal/ O POVO André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil)

Após doações para José Sarto (PDT), Evandro Leitão (PT), Capitão Wagner (União Brasil) e Eduardo Girão (Novo), foi a vez de André Fernandes (PL) ser agraciado com doação do empresário Beto Studart. O ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) fez aporte de R$ 50 mil. Além disso, Fernandes recebeu mais R$ 250 mil do PL via Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

Com a nova doação para Fernandes, Studart já financiou campanhas para a disputa em Fortaleza em R$ 430 mil neste ano. Evandro Leitão (PT) recebeu R$ 140 mil, José Sarto (PDT) recebeu R$ 125 mil, Capitão Wagner (União Brasil) recebeu R$ 75 mil e Eduardo Girão (Novo), R$ 40 mil.

Em 2022 o empresário doou R$ 490 mil para a campanha do ex-governador Camilo Santana (PT) ao Senado Federal. Em 2020 Beto fez aportes nas campanhas de Sarto e Wagner, assim como em 2024. Os valores foram um pouco maiores, o atual prefeito recebeu R$ 200 mil e o ex-deputado R$ 150 mil.

Fundo Eleitoral

Quem também recebeu recursos via "Fundão" eleitoral foi Capitão Wagner, o partido do ex-deputado federal destinou mais R$ 2,9 milhões para a campanha à Prefeitura de Fortaleza. Com o aporte o candidato volta a ter a segunda maior receita entre os postulantes, com R$ 12,5 milhões. Os dados constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A frente de Wagner está o atual prefeito, José Sarto, com R$ 16,9 milhões para investir na campanha. Atrás de Wagner estão André Fernandes (R$ 10,8 milhões), Evandro Leitão (R$ 9,3 milhões), Eduardo Girão (R$ 2,4 milhões) e Técio Nunes (R$ 750 mil).

Mais atrás estão Zé Batista (R$ 55 mil), George Lima (R$ 36 mil) e Chico Malta, que não recebeu nenhuma receita. No primeiro turno das eleições os candidatos podem gastar até R$ 18,3 milhões, os que disputam um eventual segundo turno podem gastar mais R$ 7,3 milhões, totalizando no total R$ 25,7 milhões em toda a campanha.

Confira quanto cada candidato tem de receita:



​

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO