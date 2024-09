De "férias", Camilo deve entrar de vez na campanha a partir desta semana

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-09-2024: Campanha Evandro Leitão com Camilo Santana na Praia do Futuro. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Começa nesta segunda-feira, 23, as “férias” do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o período, no entanto, não deve ser de descanso. O recesso será usado para empenho máximo em campanhas de aliados em todo o Ceará, mas prioritariamente em Fortaleza, onde o candidato petista, Evandro Leitão (PT), está em ascensão de acordo com as últimas pesquisas.

A agenda do ministro junto a Evandro já tem início nesta segunda-feira. Às 18h30min ele estará com o candidato petista em uma carreata no bairro José Walter. O evento vai partir da avenida A, em frente ao colégio Polivalente.

Na última semana, durante a assinatura da ordem de serviço para a construção do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará, o ministro destacou que iria se empenhar para que “os melhores candidatos sejam eleitos”. “Principalmente aqui em Fortaleza, porque tenho certeza que significa melhorias para o povo da minha Capital e do meu Estado”, afirmou o ministro ao O POVO.

“Desde que entrei no ministério praticamente não tirei férias. Vou aproveitar para ajudar. Até porque tenho responsabilidade com meu Estado e com Fortaleza”, concluiu Camilo.

Aos fins de semana Camilo já participava de atos de campanha de candidatos aliados, principalmente Evandro em Fortaleza e Fernando Santana (PT) em Juazeiro do Norte. O ministro esteve com Evandro em carreatas e caminhadas por bairros da cidade. No último fim de semana, aliás, Camilo esteve em atos tanto na Capital quanto no município do Cariri.

Com o período de “folga”, Camilo poderá se dedicar às campanhas de “segunda a segunda” na reta final. Restando 13 dias para o dia da votação, em 6 de outubro, candidatos aliados de Camilo não enfrentam vida fácil nos pleitos municipais.

Em Juazeiro do Norte, Fernando Santana aparece ora atrás ora em empate técnico com Glêdson Bezerra (Podemos). No Crato, o candidato André Barreto (PT) aparece em segundo, atrás de Dr. Aloísio (União Brasil). Enquanto em Fortaleza a candidatura petista está crescendo, mas em um cenário ainda muito embolado.

Em Sobral, a ex-governadora Izolda Cela (PSB) está atrás de Oscar Rodrigues (União Brasil). Já em Caucaia, Waldemir Catanho (PT) aparece bem colocado nas pesquisas, com chance de segundo turno.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO