Tasso e Camilo caem na campanha em Fortaleza

Até então "sumido" da campanha em Fortaleza, o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) fez aparição surpresa em evento pró-José Sarto (PDT) na tarde de ontem. O evento, que contou com discursos animados do tucano pela reeleição do pedetista, não estava incluído na agenda inicial de campanha do prefeito e teve destaque especial para candidatos a vereador do PDT. "Sei que dentre todos os candidatos nenhum conhece e trabalhou por Fortaleza (como Sarto)", disse o ex-senador. Tasso também minimizou recente queda de Sarto em pesquisas de opinião, que agora trazem - com diferentes resultados - o prefeito numericamente atrás de André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União) e Evandro Leitão (PT). "Nem chegamos na segunda parte do primeiro tempo".

Camilo

Outro "padrinho" de peso para a disputa eleitoral em Fortaleza, o ministro Camilo Santana (Educação) estará hoje em Fortaleza, onde comanda às 15h45min evento que irá autorizar obras do novo campus do ITA no Ceará.

Em campo

Camilo, aliás, já está com férias autorizadas e assinadas pelo presidente Lula. De olho em cair em campo pela campanha de Evandro, o ministro deve se afastar do MEC a partir da próxima segunda-feira, 23;

Placar

A Justiça determinou ontem a remoção de vídeos da campanha de André Fernandes (PL) que acusavam José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT) de "usarem" funcionários públicos terceirizados em atos de campanha.

"Vim de graça"

"É Sarto, é Evandro, só vocês que colocam o servidor terceirizado para trabalhar obrigatoriamente! Aqui é o povo que vem de graça", diz o vídeo, retirado do ar atendendo a ação da campanha de José Sarto.

Visado

Noite de ontem teve situação inusitada para moradores do Conjunto Esperança, com André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT) e o candidato a vereador Jânio Henrique (PDT), aliado de Sarto (PDT), em atos quase simultâneos no bairro.

Reduto

O "choque" de agendas tem outro ponto curioso: Apesar da vantagem de André e Evandro sobre Sarto em pesquisas recentes, o Conjunto Esperança é reduto eleitoral do deputado Antônio Henrique (PDT), irmão de Jânio.

Foto: FERNANDA BARROS Candidato à prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho, no Jogo Político

Catanho: Luizianne é Evandro

Candidato a prefeito de Caucaia e aliado próximo de Luizianne Lins (PT), o ex-secretário Waldemir Catanho (PT) disse ontem que a petista conversou com Evandro Leitão (PT) e "se prontificou" a fortalecer a campanha dele em Fortaleza.

Timing

"Ela vai encontrar o momento adequado de dar uma força", diz Catanho, que avalia como segunda viagem de Lula a Fortaleza como uma "excelente oportunidade" para unir Luizianne e candidatos petistas no Ceará.

Estreia hoje?

Candidata a vereadora pelo PT em Fortaleza, Liliane Araújo anunciou ontem, inclusive, que Luizianne participará de plenária de sua candidatura marcada para às 18h de hoje na Avenida da Universidade. A conferir.

