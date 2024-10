Sarto e Evandro lideram gastos com impulsionamento de conteúdo no Brasil

Foto: Samuel Setubal / O POVO Sarto x Evandro: veja simulação Datafolha para o 2º turno em Fortaleza (CE)

A coluna mostrou ontem que candidatos à Prefeitura de Fortaleza gastaram mais de R$ 3 milhões com impulsionamento de conteúdo nas plataformas da Meta, como Facebook e Instagram. Em nova atualização, José Sarto (PDT) continua na liderança, enquanto Evandro Leitão (PT) passou Ricardo Nunes (MDB-SP) e agora aparece na segunda colocação.

Somados, os candidatos gastaram no período de 22 a 28 de setembro o valor de R$ 2,3 milhões. O prefeito ficou ligeiramente à frente, com R$ 1.285.918, enquanto Evandro investiu R$ 1.048.854 para alavancar seu conteúdo nas redes sociais. Os dados constam na plataforma de consulta da Meta.

Outros dois candidatos à Prefeitura da Capital também aparecem no top 10. Capitão Wagner (União Brasil) é o sexto colocado, com R$ 410.197 investidos na estratégia digital. Ele aparece atrás de Sarto, Evandro, Guilherme Boulos (Psol-SP), Ricardo Nunes e Bruno Engler (PL-MG).

André Fernandes (PL) é quem fecha os 10 primeiros da lista, o candidato investiu R$ 256.436 para impulsionar seus conteúdos. Fernandes já conta com um engajamento orgânico pelo alto volume de seguidores em suas redes sociais, ainda assim, aposta na estratégia, mostrando que as redes sociais viraram um dos principais “campos de batalha” da eleição municipal de Fortaleza.

Motos e transporte público

A maior parte das publicações de Evandro no período analisado foram direcionadas a motociclistas, principalmente os de aplicativos, e pautas da causa animal. As mulheres também ganharam destaque no conteúdo “personalizado” que foi impulsionado pelo petista.

José Sarto adotou como público alvo para o impulsionamento nos últimos dias as mulheres e os usuários de transporte público, principalmente os universitários. A tentativa é de atrair o eleitor jovem e usuário do passe livre estudantil. Os eleitores entre 35 e 45 anos também foram alvos do impulsionamento da campanha do pedetista.

Wagner apostou na temática da educação infantil e nos pais de crianças de 3 a 8 anos, a causa animal também ganhou destaque no impulsionamento do candidato. André Fernandes não personalizou impulsionamento do seu conteúdo para nenhum público específico.

Gastos com impulsionamento no Facebook e no Instagram de 22 a 28 de setembro

José Sarto (PDT) - R$ 1.285.918 (1º colocado nacional)



Evandro Leitão (PT) - R$ 1.048.854 (2º colocado nacional)



Capitão Wagner (PT) - R$ 410.197 (6º colocado nacional)



André Fernandes (PL) -R$ 256.436 (10º colocado nacional)



Eduardo Girão (Novo) - R$ 102.263



George Lima (Solidariedade) - R$ 16.657



Técio Nunes (Psol) - R$ 8.058

por Yuri Gomes - Especial para O POVO