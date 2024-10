Eleição tem atenção redobrada para a segurança

Foto: Vitor Magalhães / O POVO Governador Elmano de Freitas (PT) participou de solenidade no Cisp, onde ocorria o embarque de policiais militares para reforçar a segurança para as eleições municipais no Interior

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) anunciou ontem detalhes da Operação Eleição 2024, que funcionará neste sábado e domingo em todo o Estado. Ao todo, serão mais de 21,5 mil agentes de segurança pública destacados para a segurança dos 184 municípios do Estado. Além disso, outros 26 municípios contarão também com reforços de segurança federal para o dia de votação, após pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). O reforço na segurança ocorre em meio a uma das campanhas mais atribuladas dos últimos anos, com vários episódios de ameaças ou até casos concretos de violência contra eleitores e candidatos. Preocupação fica ainda maior em casos com aparentemente envolvimento de facções criminosas.

"Plantão"

Reforços mobilizam não só a Polícia Militar, como demais órgãos da SSPDS. Neste ano, o Estado terá 81 delegacias funcionando na Operação Eleição, número 138% maior que o que funcionou na última eleição de 2022.

Segurança

"O reforço policial tem a missão de garantir a tranquilidade em um momento tão fundamental para o processo democrático", disse o governador Elmano de Freitas (PT). Reforços já começam a embarcar para o Interior.

Prestações

O TSE rejeitou pedido de Ciro Gomes (PDT) que tentava parcelar multas eleitorais devidas pelo pedetista oriundas ainda da eleição de 2014. Ações envolvem ataques do pedetista contra o deputado Eunício Oliveira (MDB).

Reviravoltas

Na época, Eunício disputava o governo do Ceará com Camilo Santana (PT). Falas que motivaram as multas, aliás, ocorreram enquanto o pedetista defendia o petista, hoje seu desafeto político. As voltas que a vida dá.

Divisão

Candidato do Psol, Técio Nunes foi o entrevistado de ontem no O POVO News. Na conversa, falou de divergências internas dentro do partido. Desde o início da campanha, ele tem tido pouca adesão de lideranças da sigla.

"Aparecendo"

"O Psol é um partido muito vivo internamente, tem muito debate (...), mas não é verdade que o Psol não está unido em torno da nossa candidatura", diz. "Tem pessoas que poderiam estar aparecendo mais", admite, no entanto.

Foto: FCO FONTENELE Eudoro Santana

UFC homenageia Eudoro Santana

O Conselho Universitário da UFC aprovou, por unanimidade, concessão do título de Doutor Honoris causa para Eudoro Santana, pai do ministro Camilo Santana (PT). Eudoro é egresso da 3ª turma do curso de Engenharia Civil da universidade.

Para rir

Estão à venda últimos ingressos do show "Não Vote em Mim", onde o humorista Moisés Loureiro destrincha o cenário eleitoral de Fortaleza. Sessões no Teatro do RioMar na sexta-feira, 4, às 20h e às 22h. Ingressos no Uhuu.

Edmilson 100

A Arquidiocese de Fortaleza celebra hoje, a partir das 17h, os 100 anos de Dom Edmilson. Missa no Santuário Arquidiocesano de Adoração terá esquema de estacionamento e segurança, no Instagram @santuarioeucaristicoce.

Horizontais

A 704 Apps, empresa cearense de tecnologia, apresenta hoje palestra no Google Cloud Summit, em São Paulo. Betho Costa fala sobre ação elaborada em parceria com a gigante americana. /// O Bob's recebeu certificado Experience Awards 2024 como uma das empresas com melhores avaliações de experiência do cliente.