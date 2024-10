Vitória de Oscar em Sobral fará antigo opositor de Cid voltar à Alece

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, Ce Br 03.01.23 Na foto: Na foto: Heitor Ferrer, ex-deputado estadual (Fco Fontenele/O POVO)

A vitória de Oscar Rodrigues (União Brasil) em Sobral foi comemorada também pelo ex-deputado estadual Heitor Férrer (União Brasil). Isso porque Heitor pode retornar à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) após não conseguir reeleição em 2022. Férrer é o primeiro suplente do União Brasil e herdará a vaga a partir de fevereiro de 2025, ou antes, caso Oscar decida se licenciar.

Em 2022 Heitor Férrer foi votado por 33.915 eleitores, sendo o quinto mais votado de seu partido e ficando na primeira suplência. Ele foi deputado estadual por cinco mandatos e por três legislaturas vereador de Fortaleza. Prestes a fazer 69 anos, no dia 11 de outubro, Heitor é natural de Lavras da Mangabeira, mas fez carreira política e profissional, como médico, na Capital cearense.

Durante dois dos seus mandatos foi um dos principais opositores da gestão de Cid Gomes (PSB). Constantemente levantava acusações contra Cid e seu governo, como tráfico de influência, suspeitas sobre viagens do governador e gastos da máquina pública. Chegou a ser líder do pequeno bloco de oposição a Cid durante o segundo mandato do ex-governador.

Férrer foi ainda candidato à Prefeitura de Fortaleza por três vezes. Em 2012 ele chegou perto de enfrentar Elmano de Freitas (PT) no segundo turno, mas foi superado por Roberto Cláudio, na época do PSB, por pouco mais de 3%. Em 2016 ficou na quarta colocação com 7,04% dos votos e em 2020 repetiu a posição, com 4,93% do eleitorado.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO