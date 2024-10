Dois casais são eleitos prefeitos de municípios vizinhos no Ceará

Foto: Reprodução: redes sociais Casais são eleitos em municípios vizinhos e expandem influência política

Dois casais têm motivos de sobra para comemorar no Ceará: Herberlh Mota e Ynara Mota e Nonatinho e Patrícia Barreto foram eleitos para administrar cidades vizinhas. O resultado desse domingo, 6, confirma uma tendência que cada vez mais se expande pelo Estado: a de famílias buscando aumentar seu domínio político em municípios da mesma região, alguns, como os casais, com sucesso, outros, nem tanto.

Herberlh Mota (Republicanos) foi reeleito prefeito de Baturité, município 98,24 quilômetros (km) distante de Fortaleza, após quase ter o mandato cassado e ter ficado inelegível. Uma decisão do ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no entanto, suspendeu a inelegibilidade de Herberlh, que venceu a disputa com 79,52% dos votos e uma vantagem de mais de 13 mil votos sobre Ivo Júnior (PSD).

Ynara Mota (Republicanos), esposa de Herbelh, foi eleita prefeita de Guaramiranga, município 105,76 km de Fortaleza, e vizinho de Baturité. Ela obteve 51,79% dos votos e venceu Marcos Caracas (PDT) por uma diferença de 501 votos. Marcos era o candidato apoiado por Roberlandia Ferreira (PDT), atual prefeita da cidade.

Itapajé, 130,31 km distante de Fortaleza, e Irauçuba, 155,52 km distante da Capital, também viveram história parecida no último domingo. Os itapajeenses elegeram Nonatinho (Republicanos) com 51,30% dos votos e uma vantagem de 2,7 mil votos para Gorete Caetano (PSB), que concorria à reeleição. Nonatinho foi três vezes eleito prefeito de Irauçuba, cidade vizinha a Itapajé.

Entre 2005 e 2012 Irauçuba esteve sob o comando de Nonatinho após ele ser eleito e reeleito. Em 2016 ele foi novamente escolhido pelos eleitores, mas não encerrou o mandato. Foi cassado em julho de 2019 por abuso de poder econômico. No ano seguinte, em 2020, lançou a esposa, Patrícia Barreto (PSB), que foi eleita e em 2024 reeleita com 63,39% dos votos e uma diferença de quase 5 mil votos sobre Betinho (PT).

