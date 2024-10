Sarto demite 155 comissionados; alvos alegam perseguição política

Foto: FERNANDA BARROS Prefeito José Sarto

O prefeito José Sarto (PDT) assinou nesta quinta-feira, 17, dezenas de portarias que exoneram 155 pessoas de cargos comissionados da Prefeitura de Fortaleza. Em conversa com a coluna, alguns exonerados atribuíram as demissões a "perseguição política", atribuindo os desligamentos ao 2º turno da eleição na Capital. Procurada pela coluna, a Prefeitura rejeitou que as demissões tenham qualquer relação com o período eleitoral no município. A gestão também reafirma que a posição do prefeito Sarto continua de neutralidade no 2º turno da eleição. Uma fonte do alto escalão do Paço Municipal aponta ainda que pessoas que declararam apoio a Evandro, como a secretária Dalila Saldanha (Educação), seguem normalmente nas funções.

Transição

A fonte também destaca que demissões nos últimos meses de gestões são "normais" e ocorrem como "ajuste" de olho em atender obrigações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todos os comissionados devem "sair" até dezembro.

Exonerações

De um jeito ou de outro, as exonerações foram publicadas no Diário Oficial do Município. As queixas ocorrem poucos dias após o prefeito exonerar três membros do alto escalão que declararam apoio a Evandro Leitão (PT).

Ex-secretário

Embora a gestão negue relação entre as coisas, dois dos agora ex-secretários, Rennys Frota (Regional 2) e Pedro França (Regional 3), associam diretamente as demissões a declarações públicas de apoio a Evandro.

Evandro

O candidato do PT, Evandro Leitão, foi sabatinado de ontem no O POVO News. Na entrevista, ele prometeu criar secretarias da Mulher e da Causa Animal, mas disse "não ter intenções" de fazer outras mudanças em pastas.

Regionais

Evandro destaca, no entanto, que deseja mudar "conceito" das Regionais. "O secretário de Regional hoje é um mero ouvidor, apenas repassa para um outro para que esse inicie o processo. Tem que ter autonomia", disse.

Deslizes

O petista também falou sobre "gafes" em debates e entrevistas, bem como sua ausência em debates. "Se o meu problema for ter alguns equívocos, estou muito bem, graças a Deus, não tenho mãos sujas, nunca tive um processo".

Foto: Divulgação/Câmara Deputado federal Junior Mano (PL-CE)

PL vai expulsar deputado

Presidente do PL Ceará, o deputado Carmelo Neto (PL) confirmou ontem processo para expulsão do deputado Júnior Mano (foto) dos quadros do partido. Pedido teria partido do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

"Traição"

Ação ocorre após o deputado participar de eventos com prefeitos do Ceará em apoio à candidatura de Evandro Leitão. "Não pode, um deputado do PL, em vez de apoiar nosso candidato, apoiar o candidato do PT", diz.

Água e óleo

"Nossa decisão já está tomada, ele será expulso do PL (...) não tem como misturar água e óleo", continua Carmelo. O deputado também destacou grande mobilização de André Fernandes na reta final da eleição.

Horizontais

Adversário de Arthur Lira (PP-AL) na disputa pela sucessão da Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (União-BA) esteve ontem em Fortaleza para participar de ato de Evandro Leitão. /// A ação, articulada por André Figueiredo (PDT), contraria candidato do União em Fortaleza, Capitão Wagner, que apoia Fernandes.