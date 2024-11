Elmano faz primeiras mudanças da equipe pós-eleições

Foto: FÁBIO LIMA Governador Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) promoveu nos últimos dias as primeiras alterações da equipe após o encerramento do período eleitoral de 2024. Entre principais mudanças, está a volta de Vlaydson Viana (PT) à Secretaria do Trabalho. Exonerado da pasta em agosto para atuar na campanha de Evandro Leitão (PT), ele foi reconduzido ontem à pasta. Outra mudança inclui a indicação de Liliane Araújo (PT), suplente de vereadora em Fortaleza recentemente integrada ao grupo de Luizianne Lins (PT) no partido, como secretária-executiva na pasta das Mulheres. Outra alteração é a volta de Zé Juarez (PSB), que retoma presidência da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (CearáPrev) após deixar a pasta para disputar a Prefeitura de Iracema.

Fogo amigo

Curiosamente, Zé Juarez tinha deixado o governo para disputar contra um candidato petista, o prefeito eleito Celso Gomes (PT). Apesar da disputa acirrada, Juarez retomará o cargo em governo do mesmo partido do adversário.

Mudanças

Outras alterações são esperadas nos próximos dias. Um das mudanças já "garantidas" há alguns dias incluem a saída de Salmito Filho (PDT) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Deputado voltará a Alece.

Inovação

Um grupo de 18 executivos cearenses irá viajar para Recife (PE) para participar, de 4 a 6 de novembro, do programa "Marketing do Futuro", promovido pela LeFil Company de olho em aditivar estratégias de marketing e inovação.

De peso

Em imersão guiada pelo cientista e professor Silvio Meira, o evento reunirá executivos de empresas cearenses como M. Dias Branco, Solar Coca-Cola, Ambiental Ceará, Mota Machado, JCC, Instituto Atlântico, Farias Brito e outras.

Em alta

Departamento de Estatística e Matemática Aplicada da UFC celebra em 2024 uma série de marcos e conquistas, como os 60 anos do bacharelado em Estatística e a aprovação do novo Doutorado em Modelagem e Métodos Quantitativos.

Nota 5

O bacharelado em Estatística, aliás, também celebra nota máxima no MEC. Completam a "coleção" a entrada da primeira turma da nova graduação em Ciência de Dados e a organização de simpósios nacionais e internacionais.

Elmano quer lei mais dura

O governador Elmano de Freitas (PT) defende que o Governo Federal puxe uma discussão para alterar a legislação processual e a Lei de Execução Penal de olho em endurecer a lei contra, entre outros pontos, a progressão de pena em crimes violentos.

Crimes graves

"Não podemos conviver com pessoas que têm cinco, seis homicídios e permanecem soltas ou têm uma progressão de regime", afirma Elmano, que participou de encontro nesta semana entre Lula e governadores sobre o tema.

"Práticas"

No encontro, chefes do Executivo discutiram a inclusão de um sistema integrado de Segurança Pública no texto da Constituição Federal. "Só isso, no entanto, é insuficiente (...) é preciso medidas práticas", diz Elmano.

Horizontais

O Gran Marquise recebe nos próximos dias 9 e 10 de novembro o evento "Máquina de Vendas", com palestra do especialista em vendas business to business (B2B) Thiago Reis. /// Evento é organizado pela 3UP e reunirá empresários e profissionais em momento de imersão e aprendizado. Inscrições em movimento3up.com.br.