Após derrota em Caucaia, Catanho volta à Secretaria da Articulação Política

Foto: Isabelle Maciel/O POVO Waldemir Catanho (PT), em comitê, após derrota na disputa por Caucaia

O governador Elmano de Freitas (PT) nomeou nesta segunda-feira, 4, o jornalista Waldemir Catanho (PT) como secretário da Articulação Política do Ceará. A função já era ocupada pelo petista no governo até o início de abril, quando ele se desincompatibilizou do cargo para disputar a Prefeitura de Caucaia. Conquistando vaga no 2º turno em disputa acirradíssima com Emília Pessoa (PSDB) – que acabou definida por apenas oito votos de vantagem ao petista –, Catanho acabou derrotado na segunda etapa do pleito para o prefeito eleito Naumi Amorim (PSD). Ex-secretário de grande influência das gestões Luizianne Lins (PT), o agora ex-candidato é considerado uma das pessoas mais próximas da deputada no partido e contou com forte apoio dela em Caucaia.

De volta

Catanho não foi o único secretário que "retornou" à gestão estadual após os resultados da eleição deste ano. Na semana passada, Vladyson Viana (PT) também voltou à pasta do Trabalho após tirar licença para atuar na campanha.

Pós-eleições

Por fim, ocorreu também a volta de Zé Juarez (PSB), que voltou à presidência da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (CearáPrev) após deixar a pasta para disputar – sem sucesso – a Prefeitura de Iracema.

Prazos

Novembro chegou e até agora nada de andamento da obra do túnel da Aguanambi, anunciada pelo prefeito José Sarto (PDT) e que tinha expectativa de início ainda neste ano. Ação envolve uma série de desapropriações.

De volta

A Assembleia Legislativa reabre amanhã, a partir das 9h, o Plenário 13 de Maio, recuperado após incêndio ocorrido em 20 de junho. Obra custou pelo menos R$ 23,7 milhões, em custo muito lembrado durante a campanha eleitoral.

Leia também>> Plenário da Assembleia do Ceará será reinaugurado quatro meses após incêndio

Nome certo

Continua até esta sexta-feira, 8, a campanha "Meu Nome, Minha História", promovida em parceria entre o TJCE, a Arpen-CE e o Núcleo de Prática Jurídica da UFC. Atendimentos das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Direito

A campanha faz a retificação de nome e gênero para população trans de Fortaleza. Tudo 100% gratuito e de forma rápida, só com documentos simples como RG, CPF, certidão de nascimento e comprovante de residência em Fortaleza.

Foto: Divulgação/Instagram Elmano de Freitas Governador e deputado Mano Júnior tiveram reunião na tarde desta segunda-feira

Mano fechado com Elmano

Com expulsão anunciada do PL, o deputado Júnior Mano foi recebido ontem por Elmano de Freitas (PT) no Abolição. Em imagem divulgada nas redes, Mano já aparece com o "look" camisa branca frequentemente adotado por Camilo Santana (PT).

Inovação

O presidente e fundador da rede de supermercados Pinheiro, Honório Pinheiro, será homenageado na edição deste ano do Prêmio Automação, promovido pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil.

Em tempo

No mesmo prêmio, receberá homenagem também o colega do O POVO Samuel Pimentel, vencedor na categoria Imprensa com o especial "Inovação na Indústria". Cerimônia de entrega ocorre hoje em São Paulo.

Horizontais

Fortaleza e Aquiraz recebem entre 18 e 23 de novembro o Festival Vaia, que ocorre desde 2012 e inclui diversos números de palhaçaria com grupos circenses, oficinas e rodas de conversa. Tudo inspirado no famoso episódio da "vaia ao sol", ocorrido em 1942 na Praça do Ferreira e registrado nas páginas do O POVO.