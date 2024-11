Ônibus: conta da tarifa ficará para Evandro

Foto: O POVO Transporte coletivo em Fortaleza e a margem curta de mobilidade dos empresários do setor

A Câmara Municipal começou a avaliar ontem projeto de lei do prefeito José Sarto (PDT) que amplia de R$ 158,2 milhões para R$ 248,4 milhões o valor do subsídio pago pela Prefeitura para empresas de transporte público da Capital. A ação tem como objetivo "segurar" o preço da passagem de ônibus no município, hoje em R$ 4,50, para 2025. O reajuste ocorre pois a tarifa de remuneração para o transporte – ou seja, o valor real que cada passageiro pagante "custa" para o serviço – subiu de R$ 5,48 no início de 2023 para R$ 6,53 em 2024. Entra nessa conta, entre outros pontos, o custeio da gratuidade estudantil, instituída pela gestão José Sarto (PDT) em novembro do ano passado. Outro ponto citado é a "elevação de preço de vários insumos" em custos das empresas.

Reajuste

O reajuste dos subsídios leva em consideração o fato de que o contratos de concessão entre a gestão municipal e empresas de ônibus preveem o mês de novembro como prazo para a revisão ordinária da tarifa do serviço.

Transparência

O vereador Júlio Brizzi (PT) questiona, no entanto, aumento no subsídio no "apagar das luzes" da gestão José Sarto. Ele cobra dados sobre estudo a Etufor que teria apontado o aumento na tarifa de remuneração do transporte.

Cobrança

"Como é que se chegou nesse valor? Por que aumentou? A projeção era R$ 6,50 e aumentou para R$ 7 e pouco. Por quê?", questiona o petista, que promete levar o caso às secretarias envolvidas com o novo reajuste.

Novo prazo

O Governo do Ceará prorrogou para até 29 de novembro as inscrições para o primeiro bloco de editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Edital em sete áreas reúne mais de R$ 15 milhões em investimentos.

Festival

Após sete dias de exibições, o 34º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema terá hoje sua cerimônia de encerramento. Evento acontece às 19h30min no Cineteatro São Luiz, com homenagem ao ator cearense Gero Camilo.

Programação

Na ocasião, será realizado também o anúncio dos vencedores das mostras competitivas Longa-Metragem, Curta-Metragem e Olhar do Ceará, além de uma exibição especial do longa "Baby", de Marcelo Caetano.

Foto: FERNANDA BARROS Reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio de Almeida

Concha Acústica da UFC em pauta

O reitor da UFC, Custódio Almeida, convocou para 18 de novembro nova reunião do Conselho da universidade para rediscutir nomeação da Concha Acústica. Espaço recentemente recebeu o nome do aluno Bergson Gurjão, assassinado durante a ditadura.

Alô, prefeito

A Prefeitura de Fortaleza vem recebendo reclamações pela falta de continuidade das ações em diversas áreas, incluindo também a Cultura. O Teatro São José está com o ar condicionado quebrado há meses.

Cobrando

O Município também não realizará o Festival de Música previsto para o fim de novembro e começo de dezembro. O Mercado da Aerolândia segue sem programação. Shows no anfiteatro da Beira-mar também pararam.

Horizontais

A Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará (Acomac) realiza na próxima terça-feira, 19, a 9ª edição do prêmio Destaques do Ano do setor. Deputados André Fernandes (PL) e Guilherme Landim (PDT) receberão prêmio de destaque público da entidade. Evento às 19h no teatro do RioMar Fortaleza.