Alece pode aprovar pulverização por drones ainda em 2024

Foto: Deivyson Teixeira, em 06/05/2010 Luta de Zé Maria era contra a pulverização aérea de agrotóxicos na Chapada do Apodi

A Assembleia Legislativa do Ceará pode aprovar, até o fim deste ano, lei autorizando o uso de drones pulverizadores de agrotóxicos no Estado. A informação foi confirmada ontem pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante participação no evento Cresce Ceará. Em discurso para plateia de empresários do agronegócio, Elmano questionou atual modelo de pulverização utilizado em plantações do Estado, com trabalhadores carregando uma espécie de "mochila" para aplicação de veneno. O assunto já vem sendo defendido no Legislativo desde abril desde ano, quando os deputados Felipe Mota (União) e Julinho (PT) participaram de almoço com empresários do setor. "Hoje com o drone é muito mais seguro a aplicação dos defensivos agrícolas", disse à época Julinho.

Repúdio

O deputado Renato Roseno (Psol), por outro lado, disse receber "com espanto e indignação" a fala de Elmano, lançando nota de repúdio destacando a tese como "um grave retrocesso ambiental e social".

Lei atual

Neste sentido, Roseno destaca não existirem estudos comprovando a segurança da pulverização por drones e disse que medida busca "driblar" e Lei Zé Maria do Tomé, que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará.

Unimed

Noticiamos ontem situação de temor vivida por familiares de pacientes hospitalizados no Hospital da Unimed. Imagens recebidas pela coluna mostram salas para Covid próximas de leitos para outros pacientes graves.

Resposta

A Unimed Fortaleza enviou nova nota afirmando que a ala do vídeo possui duas enfermarias com barreiras físicas, além de outra barreira no corredor. Equipes que da Covid são exclusivas, não tratando outros pacientes.

"Preparadas"

"O fluxo adotado foi estudado, liberado e ratificado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (...) A Unimed Fortaleza ressalta que suas unidades hospitalares estão preparadas para atender a demanda", diz.

Impasse

O plano destaca ainda possuir selo internacional reconhecendo protocolos de segurança no hospital. Famílias de pacientes, no entanto, seguem em protesto por uma separação maior entre as alas. Caso pode ir à Justiça.

Foto: EVARISTO SA / AFP PAULO Gonet, chefe do Ministério Público Federal

PGR vai contra lei do ICMS

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, emitiu ontem parecer pela parcial procedência de ação do PDT que tenta decretar a inconstitucionalidade de lei do governo Elmano que reajustou alíquotas do ICMS em 2023.

Parecer

Apesar de não defender a inconstitucionalidade "geral" da medida, o PGR se manifesta pela anulação de pelo menos seis artigos da lei, incluindo. Com o parecer, ação volta agora para o relator Cristiano Zanin.

Resposta

Caso aguardava parecer da PGR desde junho deste ano. Na última terça-feira, 3, a coluna chegou a publicar notas questionando a demora na resposta. Coincidência ou não, parecer foi protocolado três dias depois.

Horizontais

O North Shopping Fortaleza recebe hoje a XVII Feira de Miniempresas da Junior Achievement Ceará. /// Das 10h às 21h, o evento exibirá 81 miniempresas criadas por alunos da eletiva Jovem Empreendedor, realizada em parceria com a Seduc-CE em escolas estaduais. Feira envolve itens de decoração, acessórios e cosméticos.