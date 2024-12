TSE: Caso do PL Ceará ficará para 2025

Foto: Samuel Setubal/ O POVO, Júnior Pio / Alece e Divulgação MARTA Gonçalves, Dra Silvana, Alcides Fernandes e Carmelo Neto

Adiado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última quinta-feira, 5, o julgamento de recursos da cassação da bancada do PL Ceará não deve voltar à pauta da Justiça Eleitoral ainda neste ano. No último fim de semana, a presidência da Corte anunciou pautas das sessões que acontecerão entre a próxima terça-feira, 10, e 17 de dezembro, que não incluem ações do caso cearense. Logo depois, a partir de 20 de dezembro, o TSE entrará em recesso forense até 6 de janeiro, funcionando em regime de plantão e com suspensão de prazos. O ritmo reduzido segue até o final janeiro, com os julgamentos de plenário sendo retomados apenas em fevereiro. Na quinta-feira passada, o Tribunal julgou apenas recurso que tentava apontar suspeição de um dos juízes do caso no TRE-CE.

Suspeição

O adiamento no TSE seguiu pedido de precedência feito pela defesa do deputado Carmelo Neto (PL) às vésperas do julgamento cobrando que os recursos da cassação em si só fossem julgados após a questão da suspeição.

Estratégia

Ação só voltaria à pauta neste ano caso o ministro relator inclua a medida de forma extrapauta, o que é improvável e envolveria novas notificações. Se a estratégia buscava também ganhar tempo para os deputados, deu certo.

Evandro em pauta

Outro assunto na pauta do TSE essa semana são ações do PDT Nacional contra a desfiliação de Evandro Leitão (PT) do partido. Em uma delas, a sigla chega a cobrar o mandato do deputado na Alece.

Pois bem...

O caso está incluído na pauta da próxima sessão virtual da Corte, que ocorre entre os dias 13 e 19. De um jeito ou de outro, Evandro deve deixar a vaga no Legislativo em dezembro para assumir a Prefeitura de Fortaleza.

Xô, Celular

A Câmara Municipal realiza hoje, às 8h30min, audiência pública puxada por Adriana Almeida (PT) para discutir projeto de lei que proíbe o uso de aparelhos telefônicos nas salas de aula de escolas públicas e privadas do Brasil.

Educação

Em discussão na Câmara dos Deputados, a iniciativa ganhou manifestações favoráveis do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e pode avançar no Congresso. Participa do deputada o deputado federal Idilvan Alencar (PDT).

Foto: O POVO Jornalista Alan Neto, ícone do jornalismo cearense

Oscar do Esporte e Alan Neto

Realizada tradicionalmente todo fim de ano, a Noite das Personalidades Esportivas ocorrerá hoje, às 19h, na cobertura da Fiec, na Aldeota. Conhecida como o "Oscar do Esporte", a festa premia os destaques do futebol cearense.

Homenagem

O evento é idealizado pelo radialista Sérgio Ponte, que comandará a festa com a jornalista Daniela Nogueira. Neste ano, evento terá homenagem ao icônico Alan Neto, eterno "Trem Bala" e colunista do O POVO falecido em abril.

Destaques

Entre destaques estão Marcelo Paz como "Dirigente de Futebol", Juan Pablo Vojvoda como "Técnico de Futebol", o colega de O POVO Fernando Graziani em "Imprensa Esportiva" e Menção Honrosa ao Ceará pelo acesso à série A.

Horizontais

O Sindicatos dos Músicos do Ceará emite nota condenando atitude da Prefeitura de Fortaleza em reduzir dias da festa de Réveillon em Fortaleza. /// Para a entidade, gestão termina "da mesma maneira que começou, desrespeitando os músicos, os técnicos, produtores e trabalhadores da cultura em geral".