52ª Noite das Personalidades terá homenagem a Alan Neto e premiará destaques do futebol cearense

Foto: AURÉLIO ALVES Alan Neto receberá uma homenagem de seu irmão, o radialista Sérgio Pontes

Tradição anual, a Noite das Personalidades Esportivas terá a sua 52ª edição realizada em dezembro deste ano. O "Oscar do Esporte", marcado para o próximo dia 9, às 19 horas, contará com as conhecidas premiações para os destaques do futebol cearense, além de uma homenagem ao icônico jornalista Alan Neto, o eterno "Trem Bala".

Alan Neto, falecido em abril deste ano, era irmão do idealizador da festa, Sérgio Ponte, radialista com quem dividiu a bancada de seu famoso programa por 13 anos.

Nesta edição, que acontecerá na cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), na Aldeota, foi instituída uma comenda que levará o nome de Alan e será entregue in memorian à viúva do jornalista, Ivanilde Rodrigues.

A homenagem será o ponto alto da noite, que também manterá o costume das premiações categorizadas e presenças ilustres de atletas, dirigentes, árbitros, jornalistas, radialistas e políticos. Seguindo a tradição de mais de meio século, o evento elegerá as personalidades esportivas locais da temporada, por meio de votação entre 20 profissionais da mídia esportiva.

Assim, serão escolhidos o melhores dirigente, jogador, técnico, jogador revelação, árbitro e destaques do amadorismo. O evento será transmitido na rádio O POVO CBN 95.5, e exibido no canal do YouTube do O POVO.

Em 2023, a premiação homenageou a carreira e a vida do ex-jogador e atual comentarista e analista esportivo Walter Casagrande, líder do movimento Democracia Corintiana, ao lado dos ex-atletas Sócrates e Wladimir.

O momento contou com 17 homenageados e premiados. Entre eles, Marcelo Paz, então presidente do Fortaleza e hoje CEO da SAF, o atacante Ciel, do Ferroviário, o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União).

Organizador do evento, Sérgio Ponte comentou, à época, a importância de homenagear figuras relevantes do Ceará e do Brasil, além de ressaltar o benefício da premiação para o esporte cearense.

"O evento tem uma importância muito grande, é o mais longevo da história socioesportivo do Brasil. Serve para engrandecer o esporte do Estado do Ceará. A nossa responsabilidade aumenta a cada dia", disse Sérgio Ponte.

A homenagem para Casagrande aconteceu, de acordo com Sérgio Ponte, como valorização da história do ex-atleta, que atuou em grandes clubes do Brasil, com passagem pela seleção brasileira, mas principalmente pelas suas contribuições no futebol, na política e para o país.

Sérgio Ponte apresenta As Frias do Sérgio todo sábado, das 18 horas às 20 horas, na rádio O POVO CBN, mas tem sua principal lembrança profissional no tempo de "Trem Bala", ao lado do irmão de sangue e parceiro de vida. A relação do "Bi Bola de Ouro" com Alan Neto foi marcante. Quando se despediu do irmão no velório do dia 4 de abril, Sérgio relembrou as boas histórias.

"O que eu sou hoje, não apenas profissionalmente, mas em termos de vida, eu devo a ele. Tudo [...] Nos meus 15 ou 16 anos, estudante do Liceu, fomos fazer uma matéria com o Pelé lá na Beira Mar. O Santos estava aqui. Foi uma foto histórica, ele conversando com o Pelé e eu acompanhando com a farda do Liceu. Todas as grandes coberturas do Alan, eu sempre estava do lado dele. Imitando-o e aprendendo [...] Me ensinou a ser gente, profissional de imprensa e correto", conta.