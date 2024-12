Servidores denunciam "apagão" na Prefeitura com cortes e atrasos

Foto: AURÉLIO ALVES IJF - EP. 2

Diversos servidores e terceirizados da Prefeitura de Fortaleza procuraram a coluna nas últimas semanas para denunciar uma série de cortes ou atrasos em pagamentos relacionados ao funcionalismo na gestão. As denúncias são referendadas pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort), que aponta "desrespeito" do governo José Sarto (PDT) com várias categorias. Maior parte das denúncias envolve a saúde, com relatos de falta de pagamento a fornecedores do almoço no Instituto Doutor José Frota (IJF), redução no pagamento de gratificações de produtividade para servidores do IJF com mais de um contrato e atraso no pagamento de contratos de cooperativas médicas que atuam junto aos Frotinhas e Gonzaguinhas.

Hospitais

Ainda na saúde, já são públicas ações do MPCE questionando a gestão sobre atraso de pagamentos e falta de remédios em ambas as unidades. No mês passado, a Prefeitura decretou intervenção no caso do IJF.

AMC/Guarda

Críticas incluem cortes no adicional noturno de agentes da AMC e falta do curso de qualificação da Guarda Municipal, necessário para a promoção de agentes. Mesmo com decisão judicial pela realização do curso, nada acontece.

Outro lado

A SMS diz que a atualização do pagamento de cooperativas já foi iniciada e nega falta de refeições para pacientes do IJF. No caso de servidores e acompanhantes, teria ocorrido uma "adaptação" no cardápio, sem interrupção do serviço.

Sem almoço

A pasta destaca, no entanto, que está em negociação para "regularizar a situação o mais breve possível". Já o IJF nega qualquer pendência no pagamento de servidores do hospital, mesmo os com mais de um contrato.

Para agora

Já a AMC diz que, com a chegada de 158 novos agentes neste ano, valor do adicional noturno acabou "extrapolando" teto previsto. Última reunião do Cogerfor, no entanto, garantiu pagamentos de setembro/outubro ainda em 2024.

Para Evandro

Os adicionais de novembro ficarão para a folha de dezembro, que é paga em 1º de janeiro. Já os de dezembro ficam para a folha de janeiro, que é paga em fevereiro. Caso da Guarda Municipal não foi respondido pela gestão.

Foto: Thais Mesquita Fachada do TCE

Nome do TCE deve sair hoje

Deve sair anunciado hoje nome da base do governo Elmano de Freitas (PT) para vaga aberta em junho deste ano para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Expectativa é de que sabatina ocorra em pouco tempo.

No páreo

Segundo deputados ouvidos pela coluna, "único nome" de indicação colocado amplamente sobre a mesa é o da secretária Onélia Santana (Proteção Social), esposa do ministro da Educação Camilo Santana (PT).

Mudança

Indicação de Onélia ou outro nome deve ser confirmada nesta terça-feira, dizem aliados. Vaga no TCE foi aberta com o falecimento do conselheiro Alexandre Figueiredo ex-deputado estadual que ocupava a vaga desde 1995.

Horizontais

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no Brasil entrega amanhã os troféus do selo UnicefF aos 158 municípios do Ceará que mais melhoraram políticas públicas municipais voltadas a crianças e adolescentes entre 2021 e 2024. /// Evento terá participação da vice-governadora Jade Romero (MDB) e vários gestores.