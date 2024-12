Fazenda na mira da reforma de Elmano

Foto: FÁBIO LIMA Fabrízio Gomes Santos, secretário estadual da Fazenda.

Com retorno de Chagas Vieira para a Casa Civil confirmado ontem por Elmano de Freitas, começou a tomar forma a reforma esperada para a gestão até o final do ano. Segundo fontes da coluna, mudança das mais aguardadas é na área da economia, com pouca alteração desde o início da gestão. Atual secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes é alvo de insatisfação por parte do empresariado, que questiona falta de aproximação e resolutividade da pasta, e até de servidores, que não sentem liderança "dentro de casa". Um dos entraves envolve conquista recente da nota A no índice de Capacidade de Pagamento do Estado. Apesar de anunciada como vitória, a alta na poupança estadual não é unânime entre técnicos e empresários, que defendem investimentos pela máquina.

Hercúlea

"Estado tem problemas sérios a serem resolvidos", resume um integrante deste grupo. O problema é que encontrar substituto para a área – muito técnica e com forte impacto na avaliação da gestão – está longe de ser tarefa simples.

Reforma

Além de Chagas, já são dada como certas indicações de Fernando Santana (PT) para a Proteção Social e de Max Quintino (ex-Casa Civil) para a Cagece. Outra mudança deve ocorrer no Turismo, mas sem nomes definidos.

Metrofor

Leitores reclamam da atual situação da linha sul do Metrofor, com relatos de atrasos, vagões em más condições e trens que quebram com frequência. Pouca disponibilidade tem gerado inclusive confusão e superlotações.

Alô, MP!

Mesmo com decisão judicial desde 2019, muitas estações continuam sem oferta de banheiros. Outra reclamação são "buracos" no muro que isolam os trilhos. No início do mês, uma vaca cruzou por um desses vãos e foi atropelada.

Júri em alta

O TJCE se aproxima do final de 2024 com a previsão de superar, até o fim de dezembro, marca de 700 sessões de júri realizadas na Comarca de Fortaleza, o maior volume de ações do tipo já registrado na Capital cearense.

Gestão

O recorde foi impulsionado por uma série de ações estratégicas do Judiciário, como fortalecimento do programa Tempo de Justiça e a criação de um grupo de apoio de cinco juízes dedicados às Varas do Júri.

Foto: Barbara Moira em 15/3/2021 Priscila Costa (PL)

Priscila tem contas reprovadas

A Justiça Eleitoral desaprovou contas de campanha de Priscila Costa (PL), reeleita neste ano como vereadora mais votada em Fortaleza. Na sentença, o juiz determina que ela devolva R$ 303 mil à União por irregularidades na prestação de contas.

Verba pública

Ao todo, decisão envolve R$ 233 mil do Fundão Eleitoral e R$ 170 mil do Fundo Partidário. Juiz destacou diversas "inúmeras e graves falhas" e "inconsistências" entre despesas declaradas e recibos apresentados à Justiça.

Cabe recurso

Priscila nega irregularidades e atribui o impasse a problemas com seu pessoal de contabilidade, que chegou a ser trocado na campanha. Diz que irá recorrer e que esta foi a primeira (de outras quatro) campanhas a ser questionada.

Horizontais

O Estação das Artes recebe entre 20 e 21 de dezembro o festival "Ceará da Diversidade - Vidas em Movimento, Orgulho que Sustenta", parceria entre as Secretarias da Diversidade e da Cultura e o Instituto Mirante. /// Além de shows com Luiza Nobel e Vanessa, A Cantora, evento terá ações formativas e feira de empreendedores.