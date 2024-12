Pulverização por drones opõe Elmano e MST

Foto: AURÉLIO ALVES Missias do MST

Uma série de movimentos convocou para hoje protesto na Alece contra projeto de lei que libera a pulverização de agrotóxicos por drones no Ceará. Marcada para as 9h, a manifestação contará com membros inclusive do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), considerado como um dos "berços políticos" de Elmano de Freitas (PT).

Ex-advogado do MST, o governador já deu declarações públicas favoráveis ao projeto, que chegou ontem ao Legislativo na manhã de ontem com pedido de urgência e tem perspectiva de ser votado até esta quinta-feira, 19. Representante do movimento no Legislativo, o deputado Missias do MST (PT) atuou ontem contra a medida, pedindo a exclusão da matéria da Comissão de Agropecuária da Casa, presidida por ele.

Lei cearense

Para pesquisadores e movimentos contrários, a iniciativa tenta "burlar" a lei estadual nº 16.820/2019, conhecida com Lei Zé Maria do Tomé. De iniciativa de Renato Roseno (Psol), a lei veta a pulverização aérea no Estado.

Reação

"Reafirmo minha posição em defesa da vida e contrária a proposta que quer burlar a Lei Zé Maria do Tomé", diz Missias. Homenageando militante que foi morto após atuar contra a pulverização aérea, a lei tem Elmano como coautor.

"Veneno"

Autor da lei original, Roseno afirma que Elmano "rompe com a própria história" ao apoiar o projeto. Ele destaca estudo da UFC apontando risco maior de câncer a agricultores expostos a agrotóxicos pela pulverização aérea.

Protestos

O deputado do Psol ainda aponta que, além do MST, outras 161 organizações já assinaram notas contrárias ao projeto, incluindo a Fiocruz, o Conselho de Segurança Alimentar e a International Pesticide Standard Aliance (IPSA).

Áreas verdes

Com poucos dias até o recesso, a Câmara Municipal de Fortaleza resgatou ontem diversos projetos que visam a extinguir regras de proteção ambiental do município. Pelo menos nove áreas verdes foram extintas pelos vereadores.

Conflitos

O Anfiteatro da Faculdade de Direito da UFC recebe hoje, às 18h30min, o debate Direito à Moradia e Conflitos Fundiários Coletivos, com participação do IBDU e do Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária (Najuc) da UFC.

Helena Barbosa vai para a Secultfor

A missão de Evandro para Helena

Recém indicada por Evandro Leitão (PT) para a Secultfor, Helena Barbosa disse ontem ter recebido "missão" em sinergia com sua atuação hoje como superintendente do Dragão do Mar, com foco na "descentralização" da cultura em Fortaleza.

Democratizar

"Ele quer uma política cultural mais descentralizada, pensar mais os territórios, e isso tem sido a minha experiência", diz, pontuando: "Não há política exitosa se não for fundamentada na democracia e no pleno exercício cultural".

Repactuar

Para o início da gestão, ela destacou prioridade de "aproximação, repactuação e escuta" com atores da cultura da cidade. "Há uma reivindicação muito forte por uma secretaria mais ativa, mais conectada com os artistas".

Horizontais

A futura secretária elabora: "Minha primeira semana no Dragão eu fui ouvir as pessoas. Eu tenho que conhecer o meu povo", afirma. /// "O trabalho de Cultura envolve uma coletividade e isso passa também por um momento de escuta. É escutar e traçar estratégias em cima de uma coletividade, e não no que eu acho que tem que ser".