Após manobra, vereadores votam hoje aumento dos próprios salários para R$ 26 mil

Foto: FÁBIO LIMA PLENÁRIO da Câmara Municipal de Fortaleza

Foi incluído de forma extrapauta na sessão desta quarta-feira, 18, da Câmara Municipal de Fortaleza o projeto de resolução 7/2024, que aumenta de R$ 19,2 mil para R$ 26 mil o salário dos vereadores de Fortaleza a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Caso aprovada, o reajuste valerá para os vereadores que assumirão a partir do próximo ano. A mudança foi tornada possível após a Casa aprovar, em sessão desta terça-feira, 17, um projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município elevando o teto do salário de vereadores para 75% dos salários de deputados estaduais cearenses, recentemente reajustados para R$ 34,7 mil.

O curioso é que o trecho autorizando o reajuste foi incluído em um projeto de 2021, sem qualquer relação com o tema, que tratava de acesso universal à internet. Parado desde 2021 na Casa, o projeto foi "reativado" no início deste mês com discussão de uma emenda substitutiva associando o projeto ao salário de vereadores.

A mudança “jabuti” – como são conhecidas as emendas que alteram substancialmente projetos de lei previamente apresentados, muitas vezes com a intenção de “esconder” temas controversos – acabou aprovada sem muita discussão na Casa.

A mudança, aliás, foi incluída na mesma sessão em que vereadores aprovaram uma série de matérias excluindo áreas verdes do zoneamento urbano de Fortaleza. Ao todo, nove áreas de proteção foram afetadas, com onze projetos entrando de forma extraordinária na pauta da sessão.