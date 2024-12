Deputados debocharam de colega que tentou retirar pulverização por drones de pauta

Foto: Reprodução/TV Assembleia Renato Roseno (Psol) fez discurso emocionado contra a medida

Deputados estaduais cearenses agiram com deboche com o colega Renato Roseno (Psol) durante sessão da Assembleia Legislativa do Ceará desta quinta-feira, 19, que aprovou lei autorizando a pulverização aérea de agrotóxicos por drones no Estado.

Durante toda a votação, o deputado do Psol fez apelos a parlamentares da Casa, sobretudo aos ligados à base do governador Elmano de Freitas (PT), procurando um a um e pedindo que o projeto fosse retirado de pauta, permitindo ao menos maior tempo para debate sobre o tema.

Leia mais: Alece aprova lei que libera pulverização de agrotóxicos por drones no Ceará



Do outro lado do plenário, deputados favoráveis a proposta acompanhavam a cena, caindo na gargalhada a cada “não” recebido pelo deputado do Psol. Segundo relatos ouvidos pela coluna, situação foi constrangedora e se repetiu por diversas vezes.

Em determinado momento, um dos deputados chegou a “simular” um borrifador de agrotóxico, acionando um dos sprays de álcool que estava disposto nas bancadas da Casa. Em outro, um parlamentar registrou uma foto com altura do plenário, brincando que seria uma imagem feita por drones.

Durante a sessão, Roseno chegou a levar ao plenário uma médica que pesquisa efeito de agrotóxicos em comunidades para conversar com deputados, mas não obteve receptividade de colegas. Ele também tentou protelar a votação por diversas estratégias, como pedido de audiência pública para debater o tema – que foi negado – e até apresentação de voto em separado com apresentação de dados sobre agrotóxicos – também negado.

A votação tinha valor simbólico para Roseno, uma vez que a lei aprovada hoje invalida parte importante da Lei Zé Maria do Tomé, proposta pelo deputado e sancionada em 2019. Após a votação, o deputado resumiu frustração com a votação, afirmando se tratar de “um dos dias mais tristes dos dez anos que estou aqui”.