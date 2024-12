Evandro conclui indicações do secretariado

Foto: AURÉLIO ALVES Prefeito eleito Evandro Leitão

.

São aguardadas para as próximas horas as indicações dos últimos nomes que irão integrar a gestão de Evandro Leitão (PT) a partir de 1º de janeiro do próximo ano em Fortaleza. Até agora, postos mais aguardados são para as pastas de Finanças e da Área Social, ambas ainda sem indicação confirmada. Para esta última, a expectativa é que seja confirmada a nomeação da vice-prefeita eleita na chapa de Leitão, Gabriella Aguiar (PSD).

Outros nomes ainda por serem indicados incluem os gestores das 12 regionais de Fortaleza, assim como dirigentes de cargos de peso do segundo escalão, incluindo o Instituto José Frota (IJF). Atualmente, o funcionamento do hospital é objeto inclusive de cobranças da equipe de transição petista à gestão José Sarto (PDT).

Em recesso

Até ontem, secretários da nova gestão da Capital seguiam em clima de recesso de Natal, com alguns deles ainda viajando com as famílias. Também não tinham reuniões gerais já convocadas por Evandro.

No batente

O clima de "feriadão", no entanto, deve durar pouco entre a equipe de Evandro. Promessa do governo é já "abrir" o ano com uma série de medidas, incluindo a tão prometida extinção da Taxa do Lixo.

Estado

Também são esperadas para esta semana outros nomes da minirreforma administrativa em curso pelo governo Elmano de Freitas (PT). Últimos nomes do ajuste vêm sendo discutidos desde o início de dezembro.

Impasse

Situação ficou complicada para a oposição na formação da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Chapa puxada por Léo Couto (PSB) tinha interesse em indicar membro do PL, com Julierme Sena (PL) como cotado.

Espaços

Indicação do PL ocorreria até para manter na Mesa a proporcionalidade das bancadas da Casa citada no Regimento do Legislativo. A partir de janeiro, o partido terá cinco vereadores na Câmara Municipal.

"Veto"

Tese, no entanto, foi "barrada" por André Fernandes líder maior do PL na Capital. Em novembro, o deputado disse que não fará acordo com a base petista - mas também não ofereceu alternativa para a bancada.

Foto: FÁBIO LIMA Gardel Rolim, presidente da Câmara de Fortaleza

Gardel destaca gestão

Prestes a deixar a presidência da Câmara Municipal, o vereador reeleito Gardel Rolim (PDT) faz análise positiva de sua gestão, destacando "diversos avanços" para a população de Fortaleza nos últimos anos.

Projetos

Neste sentido, o pedetista destaca projetos como o "Meu Bairro, Nossa Câmara", a criação da Procuradoria da Mulher na Casa e a ampliação da Central da Cidadania da Casa, com prestação de serviços.

Mesa

Balanço é feito após gestão relativamente tranquila, mas que acabou marcada por questionamentos na última semana de trabalhos, com entrada de diversos projetos extrapauta alterando áreas verdes da cidade.

Horizontais

Entre projetos aprovados de última hora, estava lei apresentado por Luciano Girão (PDT) extinguindo área proteção ambiental de 11,4 hectares no bairro Manuel Dias Branco. /// Texto teve também emenda apresentada por Eudes Bringel (PSD) outra área, desta vez localizada no bairro Pici.