2026: Governo Elmano fica mais político

Foto: AURÉLIO ALVES Elmano de Freitas (PT), Governador do Ceará

Após semanas de muita especulação e conversas de bastidores, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou ontem a reforma administrativa para os dois últimos anos de gestão. Conforme esperado, nova composição acaba tendo viés mais político que a anterior, com crescimento pronunciado das três principais forças políticas do Ceará: PT, PSB e, de forma mais pronunciada, do PSD.

Há também cota pessoal importante do governador Elmano de Freitas (PT), que manteve em posições estratégicas Max Quintino (que vai da Casa Civil para o Pecém) e Waldemir Catanho (que troca a Articulação pelo Detran-CE), mas introduziu "elmanistas" como Gabriel Rochinha (Gabinete) e Frank Ranier (Relações Comunitárias). Ideia é acelerar entregas na reta final da gestão.

PSD, de novo

A maior surpresa, no entanto, foi o crescimento pronunciado do PSD. Após "alta" também em espaços na gestão Evandro Leitão (PT), o partido se consolida ao lado do PT e PSB como grandes forças do Ceará.

Fila anda

Além de manter indicação da Proteção Animal com o vereador eleito Erich Douglas, o PSD teve uma das surpresas da composição, com Domingos Filho, líder maior da sigla, assumindo o Desenvolvimento Econômico.

Cidismo

Há ainda espaços destacados para integrantes do bloco de Cid Gomes (PSB) no governo, com o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) no Turismo e a deputada Lia Gomes (PDT) na pasta de Mulheres.

Ganha-ganha

Bons observadores já devem ter notado, mas não custa reforçar: boa parte dos indicados são parlamentares de mandato. Mudanças provocam, portanto, o tão esperado movimento de "fila anda" no Legislativo.

Nem mel

Coluna falou ontem sobre clima de indefinição na bancada do PL na Câmara Municipal, que pode ficar sem espaço na Mesa Diretora após André Fernandes (PL) rejeitar acordo com base de Evandro Leitão (PT).

Nem cabaça

Pois bem, outro membro da oposição do petista reforçou ontem a ausência de qualquer outro movimento ou alternativa oferecida por André além do "veto". "Não moveram uma palha para formar chapa", diz.

Foto: FERNANDA BARROS Prefeito eleito Evandro Leitão (PT)

Holofotes para Evandro

Com definição de mudanças da gestão Elmano, expectativas se voltam agora para últimas definições do governo Evandro Leitão, que segue com áreas importantes como Finanças, Proteção e Regionais e Regionais, em aberto.

Coletiva

O prefeito eleito já convocou coletiva de imprensa para as 10h de hoje, onde deve apresentar o relatório preliminar do processo de transição. Convocação promete também fala sobre "desafios" para 2025.

Dificuldades

Em entrevista ontem ao O POVO, o governador Elmano de Freitas (PT) já pareceu antecipar um pouco do clima do relatório, afirmando que Evandro deverá receber uma Prefeitura de Fortaleza "quebrada".

Horizontais

"Certamente (Evandro) vai encontrar uma Prefeitura muito diferente do que imaginou que iria encontrar", disse Elmano. /// Neste sentido, petista destaca importância de "parcerias" com Estado e União no sentido de garantir a execução de propostas apresentadas pelo petista durante a campanha deste ano. ///