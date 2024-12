PSD ganha protagonismo com Evandro

Foto: Facebook Domingos Filho preside o PSD

.

Posse de Evandro Leitão (PT) a partir de 1º de janeiro terá reflexos também na configuração do poder no Ceará. Entre diversos pontos no "sobe e desce" do poder local, um dos destaques será o PSD, aliado importante do PT na eleição e que deve ser uma das siglas mais contempladas na gestão.

Até agora, o prefeito já anunciou pelo menos dois secretários do partido, incluindo os vereadores Apollo Vicz (Proteção Animal) e Eudes Bringel (Chefia de Gabinete). Há também expectativa de que a vice-prefeita eleita, Gabriella Aguiar (PSD), assuma uma das pastas na gestão.

Com isso, o PSD já atingiria protagonismo inédito em composições recentes da Prefeitura. Tudo articulado de perto pelo ex-deputado Domingos Filho (PSD), líder maior da sigla no Ceará.

Alinhados

Além do protagonismo destacado na máquina, o PSD terá também espaços relevantes no Legislativo, com o vereador Bruno Mesquita (PSD) indicado para a liderança do governo na Câmara Municipal.

Prestígio

Maior em Fortaleza até que o PSB de Cid Gomes, o PSD é entrada recente na base do petismo do Ceará. Até agosto do ano passado, o partido integrava o governo de José Sarto (PDT), com dois secretários.

Periférico

A participação do partido na gestão pedetista, no entanto, era alvo de questionamentos por filiados e pelo próprio Domingos Filho, que chegou a classificar as pastas ocupadas pelo PSD como "periféricas".

Leia mais O estilo Evandro começa a se revelar

A política no secretariado de Evandro Sobre o assunto O estilo Evandro começa a se revelar

A política no secretariado de Evandro

SUS e ceia

Médicos integrantes do Coletivo Rebento realizaram ontem uma ação social de entrega de cestas básicas e outros alimentos para 60 famílias da comunidade João Paulo II, no Jangurussu. Ceia garantida.

Transição

Equipe de transição do prefeito eleito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), tem feito críticas com relação a obras em andamento da gestão Vitor Valim (PSB). Pelo menos três pontes em construção são questionadas.

Risco

Naumi destaca o não pagamento de empresas que tocam obras de pontes nas comunidades Picuí, São Miguel e Cristalinas. Proximidade do período das chuvas amplia preocupação com não andamento das obras.

Foto: FÁBIO LIMA Fabrízio Gomes Santos, secretário estadual da Fazenda

Fabrizio continua na Fazenda

O governador Elmano de Freitas (PT) irá anunciar nos próximos dias uma série de mudanças no secretariado da gestão. A "minirreforma" deve atingir diversas áreas da gestão, mas não irá incluir o atual secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes (foto).

Garantido

Quem confirma a permanência de Gomes é o atual chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, que destaca bons resultados da gestão na atual Secretaria da Fazenda e bom desempenho das contas públicas do Estado.

Leia mais O que esperar da reforma de Elmano

Minirreforma entre Natal e Réveillon Sobre o assunto O que esperar da reforma de Elmano

Minirreforma entre Natal e Réveillon

Ponto pacífico

A continuidade de Fabrízio na Fazenda chegou a ser questionada à coluna por políticos e técnicos da área econômica. Mudanças, no entanto, deverão ficar restritas a outras pastas ligadas ao setor.

Horizontais

Tem crescido entre vereadores de Fortaleza desconfiança sobre cumprimento da promessa do prefeito eleito Evandro Leitão pela extinção da Taxa do Lixo. /// Promessa do petista, pela extinção logo como primeira ação do governo, é questionada diante da situação das contas da máquina municipal, nada boas.