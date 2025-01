Evandro: Mais rua e menos Paço Municipal

Foto: Samuel Setubal Prefeito Evandro Leitão e a vice Gabriella Aguiar, na Câmara Municipal

.

Em primeiro dia de expediente após assumir a Prefeitura de Fortaleza, o prefeito Evandro Leitão (PT) destacou ontem que ideia da gestão é estar "na rua" o máximo possível. Neste sentido, o Paço Municipal funcionaria mais como um "ponto de apoio", com o petista buscando estar o mais perto possível do dia a dia da cidade, ao menos no período inicial da administração.

A movimentação teve início já pela manhã desta quinta-feira, 2, com o prefeito realizando evento às 9h30min que apresentou mensagem à Mesa Diretora da Câmara Municipal que propõe a extinção da Taxa do Lixo em Fortaleza. Depois, Evandro fez "giro" por equipamentos municipais ligados à saúde, como o Instituto José Frota (IJF) e a própria Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

IJF

Durante a passagem pelo IJF, Evandro também empossou a nova superintendente do órgão, Riane Azevedo, que chegou a chefiar o hospital e outros órgãos da saúde nas gestões Roberto Cláudio (PDT) e José Sarto (PDT).

Agenda

Além das visitas a órgãos de saúde, Evandro e a vice Gabriella Aguiar também se reuniram na manhã de ontem com segmento do secretariado mais relacionado com a área de Finanças.

Ninguém é de ferro

Além das primeiras agendas, o prefeito também tirou intervalo para almoçar no tradicional restaurante da Zena, no Centro. Roberto Cláudio, habitué conhecido da casa, deve ter ficado com ciúmes.

Drones

Recém-sancionada por Elmano de Freitas (PT), lei do Ceará que permite a pulverização de agrotóxicos por drones foi vencedora do "Troféu Veneno 2024", concedido anualmente pela Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos.

"Retrocesso"

"Em 2024, o Ceará aprovou o uso de drones para espalhar veneno. A decisão contou com o aval do governador Elmano de Freitas, liberando ainda mais riscos para saúde e meio ambiente", diz texto do "prêmio".

Outros pontos

Além da lei cearense, foram destaques a exclusão dos agrotóxicos do Imposto Seletivo da Reforma Tributária e a aprovação de mais de 500 registros para agrotóxicos no Brasil. Campanha reúne diversas organizações civis.

Foto: FÁBIO LIMA José Guimarães, deputado Federal e Zé Dirceu

Dirceu: Guimarães é bom, mas...

Em entrevista ao O POVO News, o ex-ministro José Dirceu (PT) destacou nomes na disputa pelo PT Nacional. "Tanto o José Guimarães quanto o Edinho Silva podem ser presidentes do PT", disse, em referência ao cearense e ao ex-prefeito de Araraquara.

Veja bem

O ex-ministro, destaca, no entanto, que Guimarães já possui uma série de interesses em curso no partido, e que seria necessária uma maior discussão sobre a questão com outros líderes locais petistas.

Demais?

"A minha questão é a seguinte: ele vai ser candidato ao Senado no Ceará? Porque ser candidato ao Senado, coordenar a campanha do Lula e ser presidente do PT…", diz, sugerindo possível excesso no acúmulo de funções.

Horizontais

A vereadora Bella Carmelo (PL) disse ontem que irá protocolar projeto determinando a devolução de valores pagos pela população de Fortaleza para a Taxa do Lixo. A apresentação da matéria foi anunciada pela vereadora em transmissão nas redes. /// Para ela, extinção da cobrança proposta por Evandro é "insuficiente".