Gestão Sarto deixou de fazer trabalho preventivo de chuvas, avalia Prefeitura

Normalmente realizadas em momentos distintos, ações da Prefeitura de Fortaleza de preparação e de resposta a danos da quadra chuvosa precisarão ser feitas ao mesmo tempo neste ano. A determinação é da gestão Evandro Leitão (PT), que atribui a necessidade do trabalho "dobrado" a uma ausência de ações de prevenção por parte da gestão José Sarto (PDT) no ano passado.

Segundo levantamento da nova gestão, número de ações de limpeza de canais caiu de 119 em 2023 para apenas 66 em 2024. Já a limpeza de bocas de lobo, que chegou a ter 8.517 ações em 2022, registrou apenas 5.061 operações no ano passado. "A prevenção não foi realizada a contento", avalia a gestão, que constatou diversos bueiros e canais com sujeira acumulada nos últimos dias.

Quadra 2025

Neste ano, a previsão da quadra chuvosa para o Ceará será informada oficialmente pela Funceme em 21 de janeiro. Segundo a Prefeitura, ações de preparação deveriam ter iniciado até quatro meses antes dessa data.

Simultâneo

"A Prefeitura Municipal de Fortaleza vai trocar o pneu com o carro andando", compara a gestão. Na manhã de ontem, Evandro comandou reunião que definiu a composição do Comitê Integrado da Quadra Chuvosa 2025.

Integração

O Comitê, que reúne diversos órgãos municipais, terá reuniões semanais de olho em integrar ações de prevenção e combate aos efeitos da época de precipitações. Ontem, o grupo anunciou que irá mapear áreas de risco da Capital.

Regionais

Na ocasião, o prefeito cobrou proatividade dos secretários das doze Regionais em ações do tipo, orientando que eles demandem diretamente a Defesa Civil e a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos por ações de limpeza.

Gênero

Presidente da Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero, a deputada Larissa Gaspar (PT) fez ontem balanço da atuação do grupo em 2024. Durante o período, a Frente atendeu 27 casos relacionados ao tema.

Atuação

Deste total, oito foram enquadrados como violência política de gênero, resultado em Notícias Crimes, três delas já formalizadas ao Ministério Público. Outros seis casos foram orientados para outras formas de denúncia.

Foto: Barbara Moira em 15/3/2021 Priscila Costa, vereadora do PL

Oposição cobra anistia da Taxa

Mensagem de Evandro Leitão (PT) que extingue a Taxa do Lixo já recebeu onze emendas que alteram o texto do prefeito. A maioria são de vereadores da oposição e tentam criar "anistias" por não pagamento da cobrança ou até a "devolução" de valores já pagos.

Alteração

Apresentaram emendas neste sentido os vereadores Jorge Pinheiro (PSDB), Julierme Sena (PL), Priscila Costa (PL) e Bella Carmelo (PL). Já Marcelo Mendes (PL) apresentou um projeto prevendo a anistia de débitos da cobrança.

"Para plateia"

Aliados do governo classificam iniciativas como tentativa de "roubar holofotes" do prefeito pela extinção da Taxa. "Tentam falar para o próprio público, gravar vídeo para as redes sociais", diz um vereador da base aliada.

Horizontais

Líder do governo, Bruno Mesquita (PSD) evita criticar os colegas, mas reforça que o "principal" da discussão é a extinção proposta. "Não vou julgar as emendas, é direito deles, mas juridicamente são emendas que não têm viabilidade, parecem algo para postergar o que realmente importa: que o prefeito vai extinguir a taxa".