Evandro amplia prazo de relatório e fala em "boicote" de Sarto

Foto: AURÉLIO ALVES Prefeito Evandro Leitão

.

O prefeito Evandro Leitão (PT) ampliou para 31 de janeiro o prazo para apresentação do Relatório Final da Transição na Prefeitura de Fortaleza ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). Em nota, a gestão afirma que o relatório, que tinha previsão original de entrega para esta sexta-feira, 10, teve adiamento "forçado" por conta de um "boicote" de informações por parte da gestão antecessora, comandada por José Sarto (PDT).

"Devido à omissão de informações e documentos, a equipe de transição entendeu pela necessidade de que os atuais gestores colhessem mais informações e dados para subsidiar o relatório final, ampliando o prazo até o limite previsto por lei", diz. No início do mês, Evandro apontou rombo de até R$ 2 bilhões nas contas municipais.

Raio-X

Logo após assumir, Evandro orientou secretários e dirigentes de órgãos municipais a realizarem um "raio-X" de suas pastas. Ideia é que tudo fosse apresentado na quarta-feira, mas titulares vêm pedindo mais tempo ao prefeito.

Débitos

Situação se complicou diante de dívidas descobertas apenas após os primeiros dias da gestão, sobretudo por conta de cobranças feitas por fornecedores. Gestão ainda calcula tamanho real do "rombo".

Taxa no Lixo

A Câmara Municipal aprovou ontem a extinção da Taxa do Lixo. Havia receio que a questão acabasse protelada por intervenção da oposição - que cobrava anistia de dívidas da cobrança - o que não ocorreu. Decisão foi unânime.

Aprece

O Centro de Eventos do Ceará recebe entre 28 e 29 de janeiro o Seminário Novos Gestores 2025, promovido pela Associação dos Municípios do Ceará (Aprece). Ação busca capacitar gestores recém-empossados e suas equipes.

Interino

O presidente do TJCE, desembargador Abelardo Benevides, assumirá interinamente o governo do Ceará entre 11 e 19 de janeiro. A posse ocorre em decorrência de viagem do governador Elmano de Freitas (PT) à Holanda.

Agenda

Durante a próxima semana, o petista se reunirá na Europa com o CEO do Porto de Roterdã, Boudewijn Siemons, e empresários holandeses. A vice-governadora Jade Romero (MDB) está em período de férias.

Foto: Maximo Moura/Assembléia Legislativa Ex-deputado Odilon Aguiar

Primo de Domingos na Citinova

Evandro Leitão realizou nova leva de indicações para o 2º escalão da Prefeitura. Entre indicados, está o ex-deputado Odilon Aguiar (PSD - foto), primo do recém-nomeado secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Domingos Filho (PSD).

Ceará Sporting Club

Odilon será presidente da Citinova. Integra a lista indicação para a Agefis do advogado Guilherme Magalhães, diretor jurídico do Ceará Sporting Club na gestão de Evandro como presidente do clube.

Ex-vereador

Por fim, Evandro também indicou o ex-vereador Alípio Rodrigues (PRD) - não reeleito em 2024 - para cargo de coordenador executivo da área jurídica da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog).

Horizontais

O Ministério do Trabalho realiza hoje, às 11h, mediação entre a Prefeitura de Fortaleza e funcionários terceirizados da Educação. /// Trabalhadores de diversas empresas estão sem auxílio-alimentação e com salário de dezembro, que deveria ter sido pago até o quinto dia útil deste mês, atrasado.