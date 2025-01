Evandro anuncia plano para reduzir rombo nas contas municipais

Foto: Samuel Setubal Reunião do prefeito Evandro Leitão com o secretariado

Conforme a coluna de ontem antecipou, o prefeito Evandro Leitão (PT) ampliou para o final do mês prazo para o relatório final de transição que será apresentado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). Nesta sexta-feira, petista deu mais detalhes sobre o adiamento, afirmando que déficit "herdado" da gestão José Sarto (PDT) pode ser maior do que o esperado e anunciando novo plano de reestruturação da Prefeitura de Fortaleza.

Com uma série de medidas no sentido de tentar reduzir o prejuízo nas contas públicas, o plano deve ser apresentado na próxima quarta-feira, 15. "Para que possamos ter uma gestão voltada para os 2,5 milhões de fortalezenses, temos que tomar algumas medidas agora", disse o prefeito, que criticou "decisões feitas sem planejamento" do antecessor.

Sem taxa

O anúncio foi feito durante evento realizado na manhã de ontem onde Evandro sancionou lei que extingue a Taxa do Lixo em Fortaleza. Evento contou com participação de diversos integrantes da Câmara Municipal.

Exonerações

Na última quinta-feira, Evandro fez também um "canetaço" exonerando centenas de cargos comissionados que vinham da gestão José Sarto. Entre eles, estão coordenadores e assessores de secretarias e órgãos municipais.

Eunice Paiva

A vereadora Adriana Almeida (PT) apresentou nesta semana na Câmara Municipal projeto de lei que inclui o livro "Ainda Estou Aqui", de Marcelo Rubens Paiva, no acervo de instituições de ensino de Fortaleza.

Repressão

O livro, que serve de base para o longa metragem de Walter Salles estrelado por Fernanda Torres, retrata a história de Eunice Paiva, esposa do ex-deputado Rubens Paiva, assassinado pela ditadura militar brasileira.

Inovação

A Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado (Seplag) recebe até 15 de janeiro inscrições para o programa de aceleração Ceará Mais Digital, que irá apoiar startups cearenses voltadas para ações em gestão pública.

Startups

Programa é realizado em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR) envolve ciclo de aceleração em três meses, além de prêmios em até R$ 25 mil para as três melhores soluções. Inscrições em https://shorturl.at/F3UGt.

Foto: Fábio Lima Obra do Acquario Ceará foi um dos alvos das críticas de Roberto Cláudio

RC questiona obras paralisadas

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) retomou ontem, em vídeo divulgado nas redes sociais, atuação questionando obras públicas sem conclusão no Ceará. Crítica principal foi sobre terreno do antigo Acquario Ceará, na Praia de Iracema.

Projeto

No ano passado, o governo Elmano de Freitas (PT) anunciou cessão do terreno para a UFC, que deverá instalar novo campus da instituição no local. "Um ano depois, o que resta é uma placa, promessa e muita embromação", diz RC.

"Lero lero"

Segundo o ex-prefeito, Ceará tem hoje cerca de 700 obras, "só do governo federal", que estariam paralisadas. "A tal prometida parceria dos governos, do 'três vezes mais forte', tem virado muita conversa fiada aqui", diz.

Horizontais

Valeria também, aliás, uma análise do ex-prefeito sobre estado deixado por seu aliado José Sarto (PDT) na máquina administrativa da Prefeitura de Fortaleza, com direito a IJF em crise. /// Na última semana, o prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou que dívidas deixadas pelo pedetista podem chegar a R$ 2 bilhões.