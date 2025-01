Regionais ganham maior autonomia para limpeza e manutenção de asfalto

Foto: Samuel Setubal Evandro Leitão, prefeito eleito de Fortaleza, quer mudar o conceito das regionais

O prefeito Evandro Leitão (PT) comandou ontem no Paço Municipal a primeira reunião com os novos titulares das 12 secretarias regionais de Fortaleza. Na ocasião, o prefeito reforçou promessa de campanha de conferir maior autonomia para as pastas, destacando que cada "subprefeitura" terá agora a prerrogativa de tocar ações como capinação, podas de árvores e manutenções de asfalto.

Na gestão José Sarto (PDT), as ações eram realizadas pela Secretaria da Conservação e dos Serviços Públicos (SCSP), que era acionada por meio de ofícios enviados por cada regional à Secretaria da Gestão Regional (Seger). Na nova gestão, no entanto, a ideia é que cada regional disponha de uma equipe própria de garis para cuidar, por exemplo, de ações de limpeza urbana.

Gestão PDT

A ausência de autonomia das pastas durante a era Sarto acabou gerando problemas políticos para o ex-prefeito. Durante a gestão, diversos aliados se queixavam de que as regionais funcionavam apenas como "ouvidorias".

Racha

A falta de "prestígio" das pastas provocou inclusive o rompimento entre o PSD, que tinha a indicação de dois secretários regionais, com a administração do PDT. Na época, Domingos Filho afirmou que pastas eram "periféricas".

Psol dividido

Pessoas de peso no Psol do Ceará reforçaram ontem que indicação de Técio Nunes (Psol) para a Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas não muda posição de independência das bancadas da sigla com o PT.

Cota pessoal

Eles destacam inclusive a ausência de qualquer conversa interna no partido no sentido da realização de indicações para a gestão Evandro. "Eu soube pelo jornal. O partido nunca se reuniu sobre isso" afirma um psolista.

ADVB nova

Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Ceará (ADVB Ceará) empossa hoje, em evento fechado, sua nova diretoria para o biênio 2025/2026. Assume o comando do órgão o administrador Wladson Sidney.

Poesia no IFCE

O juiz Jessé de Andrade Alexandria, ex-radicado no Ceará e hoje atuando na Justiça do Rio Grande do Norte, lançará nesta quarta-feira, 16, o livro de poesias "A viagem de Juan Ponce". Evento no auditório do IFCE, a partir das 16h.

Foto: Beatriz Boblitz/Prefeitura de Fortaleza Inspetora Cristiane Correia foi indicada pelo prefeito Evandro Leitão para comandar a Guarda Municipal de Fortaleza

Comando da GMF definido

A inspetora Cristiane Correia foi indicada ontem pelo prefeito Evandro Leitão (PT) para comandar a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). Ela será a primeira mulher a comandar o órgão, ponto destacado pelo próprio petista no anúncio.

Coordenador

O ex-bancário e suplente de deputado federal Celso Farias (PT) foi indicado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) como novo titular da Coordenadoria Especial da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Fortaleza.

Militância

Deficiente auditivo, Celso é militante da causa PcD há vários anos e já integrou os conselhos municipal e estadual da Pessoa com Deficiência. Ele é militante histórico do PT, sendo filiado ao partido há mais de 26 anos.

Horizontais

Ainda na seara da formação da nova gestão da Prefeitura de Fortaleza: Advogado de Evandro Leitão durante a campanha eleitoral de 2024, o advogado Rodrigo Cavalcante Dias também foi indicado para cargo na gestão. /// Ele assumirá como subprocurador-geral do Município, ao lado do titular Hélio Leitão.