AMC será incluída entre exceções de corte

Diretores do Sindifort, sindicato que representa servidores da Prefeitura de Fortaleza, se reuniram nesta semana com o novo superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Luiz Sérgio Costa. Na reunião, representantes dos agentes da AMC questionaram a inclusão da categoria entre as afetadas por corte de horas extras anunciado pelo prefeito Evandro Leitão (PT).

Costa disse, no entanto, já existir entendimento para que os agentes de trânsito sejam visto também como "exceção" para cortes, como já ocorre com servidores de órgãos como o Instituto José Frota (IJF), da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O novo superintendente destaca, no entanto, que gestão quer tornar uso de horas extras mais "efetivo".

Cortes

Evandro Leitão oficializou decreto com as medidas de contenção de gastos da Prefeitura de Fortaleza. Ao todo, são 14 pontos prevendo redução de despesas da gestão, incluindo corte de 30% em cargos comissionados.

Contenção

Decreto destaca medidas como necessárias e urgentes, diante da atual condição negativa das contas públicas. Com isso, diversos contratos para serviços não essenciais foram suspensos pela gestão e serão reavaliados.

Taxa do Lixo

Começa na próxima segunda-feira, 20, o Programa de Regularização de Débitos decorrentes da Taxa do Lixo de Fortaleza. O Refis para dívidas antigas foi aprovado junto com lei de Evandro que extinguiu a cobrança.

Refis

Quem aderir ao Refis pode ter descontos em débitos antigos da Taxa do Lixo. A adesão ao programa pode ser feita pelos canais de atendimento eletrônico da Secretaria das Finanças e da Procuradoria-Geral do Município.

Caixa Cultural

Com 16 indicações ao Prêmio do Centro Brasileiro de Teatro para Infância e Juventude (CBTIJ), o espetáculo "Menino Mandela", que conta a vida do ex-presidente da África do Sul, terá temporada na CAIXA Cultural Fortaleza.

Mandela

Serão diversas apresentações nos dias 24, 25, 26 e 31 de janeiro e em 1 e 2 de fevereiro. Nas sextas e sábados, o espetáculo ocorre às 19h. Já nos domingos, às 18h. Mais informações em @caixaculturalfortaleza.

Foto: Fabio Lima/O POVO Ex-prefeito José Sarto (PDT)

Sarto e as tais dívidas

Surpreende silêncio de José Sarto (PDT) diante de acusações de "calote" e não cumprimento de compromissos que o ex-prefeito vem recebendo da atual gestão da Prefeitura de Fortaleza. Afinal, quem cala, consente?

Novela

No final do ano passado, ele chegou a se defender de acusações de falta de transparência na transição com Evandro. Após passar o cargo, chegou a dizer que responderia acusações de rombo bilionário nos cofres municipais.

Herança

Quase vinte dias depois, no entanto, ainda não há explicação convincente do ex-prefeito para muitas das afirmações da nova gestão. Vários secretários afirmam ter recebido o cargo em cenário de "terra arrasada".

Horizontais

O Instituto Tembetá celebra uma década de existência em Fortaleza reunindo documentos da história do Ceará. /// São mais de 300 mil peças, incluindo artefatos pré-coloniais e cerâmicas históricas, que podem ser visitadas na rua Gervásio de Castro, 302, no Farias Brito.