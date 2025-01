MPCE e MPF questionam retorno do Hospital da PM no Ceará

Foto: Matheus Souza/Especial para O Povo Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, antigo Hospital da Polícia Militar

O Ministério Público do Estado (MPCE) e o Ministério Público Federal (MPF) emitiram ontem recomendação para que a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) evite qualquer alteração no atendimento do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, em Fortaleza, enquanto não houver remanejamento dos serviços da unidade.

A determinação ocorre em meio a um plano do governo Elmano de Freitas (PT) de "devolver" a unidade para atendimento exclusivo de policiais militares e seus familiares. Fundado em 1939 como Hospital Central da Polícia Militar do Ceará, a unidade foi rebatizada e incorporada à Sesa em 2011, no governo Cid Gomes (PDT).

Em junho do ano passado, Elmano anunciou promessa de devolver a unidade para a PMCE até o final da gestão.

Atendimentos

Em nota conjunta, o MPCE e o MPF destacam que a unidade já possui, só para o ano de 2025, "milhares de atendimentos agendados", incluindo consultas, cirurgias, exames laboratoriais e procedimentos especializados.

Compensação

Para os órgãos, a mudança só deve ocorrer com a "comprovação de existência" de outra unidade capaz de "absorver integralmente" a demanda, para evitar a "sobrecarga da rede pública estadual" ou "redução de leitos".

Impacto

Já Elmano tem dito que a mudança busca "reconhecer o trabalho" de PMs e não irá prejudicar atendimentos da rede pública, com realocação de pacientes para outras unidades - como o novo Hospital Universitário da Uece.

Prefeitos

A Associação dos Municípios do Ceará (Aprece) inicia hoje, no Centro de Eventos, o seminário Novos Gestores, que capacita gestões eleitas em 2024 no Estado. Governador Elmano de Freitas (PT) participa de ato de abertura.

XV Bienal

O Governo do Ceará irá lançar na quinta-feira da semana que vem, 6 de fevereiro, a XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, este ano com o tema "Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura".

Secult

O ato ocorre às 9h na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece). Organizado pela Secretaria da Cultura (Secult), evento busca neste ano promover diversidade de expressões literárias no Estado, com ênfase em vozes femininas.

Foto: Samuel Setubal Vereador Leo Couto (PSB) preside a Câmara Municipal de Fortaleza

Couto confirma comissões

O presidente da Câmara Municipal, Léo Couto (PSB), confirmou ontem uma série de posições da nova configuração do Legislativo, como a indicação de Professora Adriana (PT) para a Procuradoria da Mulher e da Comissão de Educação da Casa.

Meio Ambiente

Além disso, o presidente também confirmou que o vereador Gabriel Biologia (Psol), conhecido por denunciar ameaças a áreas de preservação de Fortaleza, para a presidência da Comissão de Meio Ambiente.

CDH

Outro nome antecipado foi o de Adriana Gerônimo (Psol) para a Comissão de Direitos Humanos. No início do ano, a base chegou a oferecer a 1ª secretaria da Mesa da Casa ao Psol, que preferiu priorizar a "cabeça" das comissões.

Horizontais

Parceria entre a Secretaria da Proteção Animal e o Instituto Centec, órgão estadual, atingiu a marca de 100 mil atendimentos veterinários no Estado. /// Balanço é do presidente do Centec, Acrísio Sena (PT), que destaca passagem do programa Pet Ceará Móvel e. 67 municípios e distribuição de 44 mil coleiras antiparasitárias.