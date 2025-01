TSE retoma trabalhos, mas sem PL-CE na pauta

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) abrirá na próxima segunda-feira o Ano Judiciário de 2025, com sessão plenária convocada pela presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, para as 19h. Pauta de sessões da primeira semana de trabalhos do TSE, no entanto, já foi divulgada e não inclui nenhum dos recursos envolvendo a cassação da chapa do PL na eleição de 2022 para deputado estadual no Ceará.

Com julgamento adiado em 5 de dezembro do ano passado, o caso tem potencial de alterar até quatro cadeiras da Assembleia Legislativa cearense e é acompanhado de perto pela classe política do Estado. Apesar da alta expectativa entre políticos, retorno do processo à pauta do Judiciário, no entanto, aguarda inclusão pelo ministro Antônio Carlos Ferreira.

Agenda

Nada impede, no entanto, que essas pautas sejam alteradas até os dias dos julgamentos. Em recursos ao TSE, o PL recorre contra decisão do TRE-CE que cassou, em maio de 2023, toda a chapa do partido na disputa de 2022.

Estratégia

Caso chegou a ter julgamento iniciado no TSE, mas foi adiado após defesa do PL levantar tese - já negada - de suspeição contra um dos julgadores do Caso no TRE-CE, o juiz Francisco Érico Carvalho Silveira.

Cassados

Caso a decisão da Corte cearense seja mantida, perderão os mandatos os deputados estaduais Carmelo Neto (PL), Dra. Silvana (PL), Marta Gonçalves (PL) e Alcides Fernandes (PL), pai do deputado André Fernandes (PL).

Beira-Mar

Evandro Leitão (PT) anunciou ontem que o horário de funcionamento de estacionamentos rotativos da Beira-Mar passará a ser de 8h às 22h. Atualmente, a disponibilidade dos espaços começa uma hora mais cedo, às 7h.

Esporte

"Era uma demanda antiga dos atletas e consultorias esportivas. Agora, todos terão mais tempo e comodidade para realizar os treinamentos matutinos", afirma o prefeito, que diz que a determinação valerá ainda para "toda a orla".

Logística

O Grupo Termaco, referência no setor de logística, realiza entre 5 e 8 de fevereiro sua Convenção de Vendas e Encontro de Lideranças em Fortaleza. Em 2024, grupo movimentou 220 mil toneladas em mercadorias e cresceu 26,5%.

Foto: Tiago Stille/Governo do Ceará ELMANO de Freitas, governador, em café com jornalistas

Elmano quer prioridades

O governador Elmano de Freitas (PT) inicia nos próximos dias agenda de reuniões com prefeitos dos municípios cearenses. Segundo o governador, encontro irá levantar qual é a "prioridade número um" das gestões por parcerias com o Estado.

Em curso

Ele afirma, no entanto, que prioridade será executar convênios que já estão em curso, mesmo que o atual gestor tenha "recebido" eles de antecessores da oposição. "Mudança de prefeito não pode prejudicar a entrega", diz.

Na fila

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), também participará dessas reuniões. "Mas já disse para ele que não vou poder ajudar com tudo. Uma parte ele tem que buscar com o presidente Lula", conclui o governador.

Horizontais

A Assembleia Legislativa do Ceará realiza neste sábado, 1º, a sessão de posse da nova Mesa Diretora do Legislativo cearense. /// Em evento com expectativa de presença de toda a cúpula política do Estado, será empossado como novo presidente da Casa o deputado Romeu Aldigueri (PDT).