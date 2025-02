Elmano anuncia reconhecimento facial na Arena Castelão a partir de 15 de março

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-11-2023: Arena Castelão comemora 50 anos, Governador Elmano de Freitas inaugura nova iluminação e telões. (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta terça-feira, 4, que a tecnologia de reconhecimento facial na Arena Castelão deverá ser implantada para jogos a partir de 15 de março deste ano. Ação foi definida em diálogo com clubes cearenses.

Com a data anunciada, ambas as partidas da final do Campeonato Cearense 2025, marcadas para 15 e 22 de março, acontecerão já com o novo sistema em vigor. “E aí isso prosseguirá para o Brasileiro e outras competições”, destacou Elmano no anúncio.

A implantação do sistema foi definida em reunião entre Elmano, secretários Chagas Vieira (Casa Civil) e Francisco Barbosa (Etice), e dirigentes da Federal Cearense de Futebol (FCF) e dos clubes Fortaleza Esporte Clube e Ceará Sporting Club.

No final do mês passado, o prefeito Evandro Leitão (PT) também anunciou estudos da Secretaria de Esporte e Lazer para implantação do sistema em jogos do Estádio Presidente Vargas. Já avaliado há anos, o tema acabou ganhando urgência após registro de grandes brigas entre torcidas organizadas do Fortaleza e do Ceará no final de janeiro.

