Bruno Pedrosa não seguirá cidistas e vai continuar no PDT

O deputado estadual Bruno Pedrosa (PDT) confirmou nesta quinta-feira, 6, que não irá acompanhar movimento de deputados do PDT que irão se filiar ao PSB nesta sexta-feira, 7. Em decisão anunciada nas redes sociais, o parlamentar optou por continuar filiado ao PDT.

“Após muita reflexão e diálogo com minhas bases e com o próprio senador Cid Gomes, tomei a decisão de permanecer no PDT neste momento. Essa escolha se dá após conversas constantes com minhas bases eleitorais, considerando a realidade dos municípios em que atuo e o compromisso que tenho com as lideranças que caminham ao meu lado”, disse.

A possível permanência de Pedrosa no PDT foi destacada na coluna Vertical desta quinta-feira, 6. Uma das razões para o impasse é a situação de Pedrosa em Quixeramobim, seu reduto eleitoral, onde o deputado disputa localmente contra o PSB. Em 2024, Pedrosa apoiou candidatura do PT contra a reeleição do prefeito Cirilo Pimenta (PSB), que acabou vitorioso.

Pedrosa nega, no entanto, que a permanência no PDT represente algum afastamento do grupo de Cid. “Minha decisão não significa um distanciamento do grupo ao qual pertenço, tampouco uma oposição ao movimento dos colegas. Ao contrário, sigo com o mesmo compromisso de contribuir para o fortalecimento do nosso projeto no Ceará”, continua do deputado.