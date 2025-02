Quem pode não seguir bloco de Cid no PSB

Foto: Júnior Pio/ALCE Oriel Nunes Filho (PDT) não vai se filiar ao PSB

Pouco mais de dois meses após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) "liberar" a desfiliação de 14 deputados estaduais ligados a Cid Gomes (PSB) do PDT Ceará – entre efetivos e suplentes –, o grupo deve oficializar nesta sexta-feira, 7, migração em bloco ao PSB. Últimos detalhes para as filiações, no entanto, ainda eram acertados até a noite de ontem em reuniões comandadas pelo senador.

Até agora, único nome da bancada que confirma que não irá acompanhar os colegas é Oriel Nunes Filho (PDT), atual secretário da Pesca e Aquicultura do governo Elmano de Freitas (PT). Em conversa com a coluna, ele garante que não se filiará ao PSB, afirmando que ainda avalia seu futuro partidário. O deputado, no entanto, arrisca uma previsão: "Provavelmente o destino será o PT".

Pendência

Outro ponto "em aberto" até a noite de ontem era o deputado Bruno Pedrosa (PDT). Segundo deputados, a entrada de Bruno no PSB, apesar de contar com interesse do deputado, dependeria de "ajustes" por parte de Cid e aliados.

Em debate

Impasse teria relação com questões locais de Quixeramobim, onde o deputado apoiou o PT e travou embates com o PSB na eleição passada. Questão foi objeto de reunião entre Bruno e Cid na noite de ontem.

Coincidência

A Câmara Municipal aprovou ontem projeto de PP Cell (PDT) prevendo uma "revitalização" da Avenida Monsenhor Tabosa, em Fortaleza. Coincidência ou não, projeto veio um dia após Evandro Leitão (PT) anunciar ação na via.

Tecnologia

Deputado Sargento Reginauro (União) provocou ontem a gestão Elmano de Freitas (PT) após o petista anunciar implantação do reconhecimento facial em jogos na Arena Castelão. Medida começa a funcionar em março.

Nas ruas

"O problema da segurança não é só no Castelão", diz Reginauro, que destaca ter projeto antigo propondo a implementação de sistema semelhante para o videomonitoramento de espaços públicos e vias do Estado.

Ideologia

Também na tribuna da Alece, Fernando Hugo (PSD) tratou do tema da segurança por outro lado, destacando grandes investimentos feitos desde o governo Cid Gomes (PSB) e defendendo "discussão técnica, e não ideológica" na área.

Foto: Reprodução/Instagram André Fernandes postou vídeo usando a digital para dar presença no plenário da Câmara dos Deputados

André de volta ao Legislativo

Afastado do parlamento desde setembro, quando se licenciou por conta da eleição de Fortaleza, o deputado André Fernandes (PL) retomou ontem sua atuação na Câmara dos Deputados, com direito a vídeo do registro de presença na sessão.

Cinema

A CAIXA Cultural recebe entre 12 e 23 de fevereiro a mostra "As Mil Noites – O Cinema de Paula Gaitán", reunindo a obra da diretora, uma das maiores vozes do cinema experimental nacional. Programação em www.caixacultural.gov.br.

Ciranda

Falando em CAIXA Cultural, o equipamento também recebe, de 8 de fevereiro a 11 de maio, a exposição "Lia de Itamaracá, cirandar é resistir", que terá abertura amanhã às 19h. Nos dias 8 e 9 de março, exposição terá presença da artista.

Horizontais

No coração da Varjota, a Florena Café & Brunch é a mais nova cafeteria de Fortaleza. Espaço é comandado pelos veteranos Fernanda Martins e Rodrigo Guilhon e foi inaugurado ontem na Frei Mansueto, 1130. /// Várzea Alegre terá em abril seu primeiro TEDx, evento para discutir ideias. Informações em @tedxvarzeaalegre.