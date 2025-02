Psol Nacional adia decisão que pode afastar Técio do comando da sigla em Fortaleza

Foto: Taynara Lima/O POVO Inauguração do comitê do candidato Técio Nunes (PSOL) foi realizado na noite desta segunda-feira, 9, no bairro Benfica

Foi adiado por até quinze dias julgamento de recurso no Diretório Nacional do Psol que cobra o afastamento de Técio Nunes (Psol) da presidência do partido em Fortaleza. A ação cobra ainda a saída de Nunes, atual coordenador especial de Políticas sobre Drogas da gestão Evandro Leitão (PT), de outros cargos da direção partidária da sigla.

A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 19, pela vereadora Adriana Gerônimo (Psol), integrante do campo de oposição que questiona a permanência do dirigente no comando local do Psol. O recurso chegou a ser colocado em pauta em reunião do Diretório Nacional realizada no último fim de semana, mas a análise do caso acabou sendo suspensa.

“A gente não pede que ele seja expulso do partido, nem nenhuma coisa desse tipo. A gente só acha que é contraditório que ele, compondo a gestão do Evandro, esteja em cargos de direção partidária”, diz Adriana. “Nosso campo acredita que o Psol não deve participar da gestão, para que a gente tenha independência, autonomia do voto e condições práticas de estabelecer o processo de crítica, que inclusive é uma crítica construtiva”, destaca.

"Incompatível"

Polêmica envolvendo a permanência de Técio no comando do Psol ocorre desde janeiro, quando ele foi nomeado para cargo na gestão Evandro. Parlamentares do partido destacam que a indicação não foi discutida internamente, “não representa” a sigla e seria incompatível, segundo resolução do Psol Nacional, com o exercício de cargos de direção.

Um dos pontos que agravam a crise é o fato de Técio ter assumido o cargo logo após representar o Psol na eleição pela Prefeitura de Fortaleza em 2024. “Ele está lá a partir do CPF dele, ele não representa o partido e ele também não pode falar em nome do partido nem negociar nada em nome do Psol. Então, pessoalmente tenho indiferença com a participação dele como pessoa física, mas me incomodo com a participação dele em nome do Psol. Isso para nós é inaceitável”, continua Adriana.

Técio, por outro lado, tem classificado como "desproporcional" a reação de correligionários no caso. Ele também afirma que resolução do Psol Nacional vetando a participação de dirigentes da sigla em governos tratava de caso específico da eleição de 2022, não valendo para o atual cenário. Após o surgimento da polêmica, o Psol Ceará chegou a aprovar nova resolução “liberando” a adesão a cargos de governo. Opositores recorrem ao Psol Nacional. (com informações da repórter Camila Maia)